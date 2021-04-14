據統計，今年來前10強國內投信發行之亞股基金，持股結構幾乎都有資訊科技業，包括保德信亞太、凱基台商天下、柏瑞亞太高股息、瀚亞亞太高股息、第一金亞洲科技、復華亞太神龍科技、宏利亞太中小企業等，資訊科技產業持股比率都相當高。由於台灣、韓國、中國在亞股中的權重相對占比高，而這些市場的科技產業各擁所長，例如台韓以科技產品出口為主，中國科技業則是本身內需市場就相當龐大，挹注基金績效鮮明。

保德信投信指出，亞洲不少科技產業與歐美景氣高度連動，在國際資金回補推升下，持有資訊科技類股比重高的亞股基金表現也跟著水漲船高。

保德信亞太基金經理人曾訓億指出，以亞洲中的台灣、韓國為例，兩國都是以電子產品出口見長，所掌握的半導體高階製程更為全球5G、雲端及汽車電子發展命脈，不論是疫情時的遠距辦公，或是解封後的消費復甦，都可持續支持亞洲科技相關供應鏈獲利展望再創佳績，料將成為股市多頭續航的最大推手。再者，台灣及韓國製造業對於全球終端需求連動影響相當深，在美歐為首的成熟國家帶領全球經濟復甦動能持續的狀況下，預期台灣及韓國將可持續受惠。

至於中國的科技產業投資前景，則與台韓不同，曾訓億表示，中國身為全球消費主力，然網路零售僅佔整體零售額僅約3成，目前中國三線城市電商滲透率更僅有31%，而三線城市人口佔中國總人口高達7成之多，顯見未來成長潛力可期；此外，以中國使用者偏好當地電商的市場型態，本地電商巨擘更將直接受惠。

(時報資訊)