政策打炒房不手軟，中台灣建商富旺(6219)指出，依在手各案完工進度及成屋銷售表現來看，預計於今年底前完工的建案，其累計總銷17.38億元，目前的平均銷售率已達60％，而成屋的餘屋去化情形也如預期，目前入帳進度良好。

富旺指出，此次房地合一稅2.0修法主要是壓抑投資性購屋需求者，從中長期來看，台灣低利率環境、游離資金豐沛、經濟持續復甦等，仍有助於實質需求的首購族及換屋族提供良好的環境。目前各建案施工及推案都按照計劃實施當中，今年第一季的簽約戶數達127件、年增101.59％，富旺希望盼缺工缺料、建案成本高漲等相關問題可以逐步緩解，將有助於對未來營運挹注穩健的成長動能。

富旺3月合併營收為新台幣1.12億元，年減55.57%，首季合併營收為新台幣3億元，年減42.64%。

在中部旱情持續惡化，富旺則表示，公司旗下西屯兩筆個案皆將工地施工挖取出的地下水，無償援助周邊鄰里使用，粗估擁有約2.5萬噸的水源，供給包括台積電等中科廠商，以期共體時艱，助力紓緩缺水危機。

(時報資訊)