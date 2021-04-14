有網友發出討論，表示現在很難分辨女生是否真的全素顏。(圖取自Dcard)

愛美是女人的天性，多數人希望將最好的一面展現在螢光幕前，有網友好奇發問，她在臉書上看到一名正妹聲稱是「素顏」狀態，不過看起來卻戴了放大片、紋了眼線，加上美肌效果，讓她大嘆這時代真的很難分辨到底是不是素顏，沒想到本人看到後高EQ回覆，更公開原始無美肌照片，讓大批網友讚爆。

女網友日前在Dcard上發文，表示她在臉書看到一名正妹發文，寫著「目前全素顏，只有護唇膏」不過原PO卻發現，該名正妹有霧眉、紋眼線，還有戴著放大片，加上美肌效果，「結果塗隔離霜的我比她更素，現代素顏和淡妝真的難分辨」，貼文發出後不少網友認同，「這個不算素顏吧，她如果有霧眉紋眼線那個是半永久的妝」、「我自己對素顏的認知，就是完全沒畫沒塗東西在臉上」。

討論的貼文恰巧被本人「恩齊兒」看見，面對各種聲音她也高EQ回應，「每個女生都有愛美的權利，把自己整理漂亮是對生活的一種態度」，而她也在留言處公布原始無美肌的素顏照，事後更不避諱的在貼文內做修改，「有隱眼不叫素顏，筆記～」，本人親自回應加上大方公開美照，被不少網友讚爆，「覺得這樣很自然很好看」、「素顏就很好好看了！」、「這素顏我覺得很可以」。

恩齊兒本人看到討論文章後，更在臉書貼出原始照，更大方回應。(圖擷取自恩齊兒臉書)

事後原PO也再次強調，她發文的目的並不是要公審對方，畢竟每個人對於素顏的定義不同，而她本身也因為眉型和黑斑問題沒自信，剛好看到貼文才想發起討論，「而且我看得出這女生五官底子很棒，才會看起來比我漂亮很多」。

(中時新聞網)