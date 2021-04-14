七大交通觀光公會力挺林佳龍強調是自發性，希望外界莫以訛傳訛。（台灣區觀光協會聯合會提供）

太魯閣號車禍造成嚴重事故，交通部長林佳龍因政治責任請辭，觀光產業公協會紛紛公開發表聲明挽留林佳龍，呼籲府院高層留人；接著交通部所屬工會團體也加入聲援，擁護之聲此起彼落。台灣區觀光協會聯合會理事長余紫菱14日表示，她們不分藍綠，沒有政治立場，只要官員能真正幫她們解決問題就會給予支持。

公開發表聲明力挺林佳龍的公會團體，包括中華民國旅館商業同業公會全國聯合會、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會、台灣區觀光協會聯合會、中華民國民宿協會全國聯合會、小客車租賃商業同業公會、中華民國全國駕駛員職業總工會、中華民國觀光工廠促進協會等。交通部所屬國營事業工會中則有中華郵政工會、桃園國際機場公司企業工會，以及中華電信工會。

七大公協會理事長對於外界的抹黑言論提出強烈抗議！強調他們都是被林佳龍的認真精神而感動，是主動表達業界的心聲，希望部長能夠繼續為業界服務，決非受到任何人的指示與施壓。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁說，「因為林部長對我們有情，我們也要對部長有義，這麼認真的部長，我們當然要慰留，外界不要把觀光產業當做笨蛋，我們不會受任何一個長官的指使來幫林佳龍講話，這些立委應該實事求是，一起為台灣做事，不要成為豬隊友。」

台灣區觀光協會聯合會理事長余紫菱表示，協會團體經常和交通部及觀光局開會，親身感受到佳龍部長對產業的用心與支持，所以才會聯合發表慰留聲明，請外界不要造謠栽贓、抹黑事實，把她們公協會都扯進去；林佳龍在忙什麼？請立委去看部長的FB，就知道他每天在忙什麼，就知道為什麼有這麼多人會支持他。「我們不分藍綠，沒有政治立場，只要官員能真正幫我們解決問題，就會給予支持。」

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元說，發生嚴重傷亡事故大家心裡都很痛，但是評論事件要公道，這次的災禍，錯不在林佳龍部長。觀光產業這兩年來受到重創，多虧部長帶領大家走過最困苦的一段路，旅館業界真的很感念部長幫助他們撐下來，部長還有很多計劃要帶領他們去實現，懇請部長留下來，這是出自他們自主自發的行為，沒有任何長官下指導棋，絕對沒有受到任何人的壓力，希望外界不要以訛傳訛。

中華民國小客車租賃商業同業公會全國聯合會理事長林建良表示，他在6日就號召各縣市協會理事長發起連署，正式寄出公文給行政院，建請蘇貞昌院長能夠續任林佳龍部長，部長對運輸市場著墨甚深，勇於任事，運輸改革非一朝一夕可行；該會咸認林部長應留任繼續推動交通運輸事業發展，未有接獲任何單位指示之情事，謹此聲明，以正視聽。

(中時 )