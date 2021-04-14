大陸滬深兩市14日均收漲，上證指數收漲20點，中止連3日下跌，重返3,400點大關。滬深兩市成交額合計為人民幣（下同）6,540億元。

香港信報報導，上證指數14日早盤曾跌3點，跌幅為0.1％，低見3,392點，隨後止跌反彈，午後漲幅擴大，最高見3,420點，上漲23點，漲幅為0.69％，最終收報3,416點，上漲20點，漲幅為0.6％，成交額為2,690.1億元。

深成指14日開高走高，盤中最高見13,756點，上漲228點，漲幅為1.69％，終場收報13,738點，上漲209點，漲幅為1.55％，成交額為3,850.1億元。

滬深300指數14日收報4,980點，上漲40點，漲幅為0.83％。創業板指數收報2,804點，上漲61點，漲幅為2.24％。

各類股普遍走俏，有色金屬股上漲逾2％。化工、鋼鐵股上漲逾1％。石油、煤炭、房地產、水泥股持穩。電力、金融股偏軟。

(工商 )