因演出《愛的迫降》、《哲仁皇后》走紅的男星金正賢，近日被挖出3年前拍攝《時間》時的黑歷史，引發軒然大波，遭韓媒踢爆他受當時女友徐睿知指使，不但要求刪除愛情戲，還以糟糕的態度對待同戲的徐玄，讓徐玄心力交瘁，事件延燒數日，今(4/14)金正賢終於發聲，公開親筆信，坦承對徐玄及《時間》劇組人員造成傷害，後悔到無法饒恕自己，會一一登門請求每個人的原諒，但通篇未提及也身為事件核心的舊愛徐睿知。

金正賢被挖出的黑歷史，是他在2018年接下韓劇《時間》的男主角，與之搭配的是「少女時代」徐玄，但當時在記者會上，照慣例男女主角要拍雙人照，徐玄伸手釋出善意，卻遭金正賢冷漠躲開，大合照時甚至避開跟徐玄站在一起，眾人都看得出現場的尷尬與突兀，更誇張的是，金正賢在剩沒幾集就殺青的情況下，以身體狀況不佳為由退出拍攝，讓外界一片錯愕。

金正賢親筆道歉信。(翻攝自韓網)

此事近日被挖出後，《Dispatch》爆料金正賢之所以如此，是受當時女友徐睿知指使，不僅要他不許跟女演員、女工作人員有任何互動，還要他去修改劇本，刪除全部愛情戲，還有工作人員踢爆徐玄拍《時間》時多次受辱落淚，最深刻的一幕是她拍戲時觸碰到金正賢的手，一喊卡男方就拿出濕紙巾狂擦，但報導曝光後，徐睿知僅認兩人當時確實在交往，控制狂的表現是因也被男方這樣要求，強調只是情侶間的爭執與情趣，《時間》爭議非由她引起。

而今天金正賢終於發聲，公開親筆道歉信，表示《時間》這部戲是他第一次擔綱男主角，意義重大，但自己卻讓導演、編劇及同戲演員們造成了傷害，他對當時的記憶雖然很零碎，「但對於我當時的行為，連我自己都無法饒恕自己」，後悔到希望時間重來，但自己對此毫無辯解的餘地。

金正賢認了在《時間》劇組中的行為已及中途離開，都是錯誤的，雖事隔多年，但仍覺得應該對於徐玄及全劇組人員，一一登門道歉請求原諒，也對於徐智慧及其所屬社，被這樣不光彩地涉及感到抱歉，也很對不起粉絲，盼外界能給他機會，讓他自省並為成為健康的演員而繼續努力。

(中時新聞網)