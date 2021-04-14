27歲葉姓女子上月與男友在桃園市某壽司店用餐，因兩人坐得很近且有擁抱動作，過程中遭隔壁桌陳姓男子偷拍，陳還將影片po到網路，揶揄：「店裡不是砲房」，葉女發現後十分生氣，憤而前往警局提告。

警方日前傳喚22歲陳男到案，陳辯稱覺得公共場所兩人太過親暱，觀感不太好，所以才會將影片上傳，但並未針對葉女，警訊後被依妨害名譽罪送辦。

據了解，葉女與男友上月25日傍晚前往桃園壽司店吃飯，兩人吃完後有擁抱、拉手等動作，隔壁桌的陳男將過程中暗自拍下，事後上傳網路影音平台，還戲稱「店裡不是砲房」、「當海鮮壽司不夠味」、「SWAG最新企劃」，也引發許多網友觀看後留言、嘲諷。

葉女事後發現影片，對陳男的留言十分不滿，認為她與男友只是坐得很靠近，兩人確實有擁抱，但並未有其他猥褻行為，卻被陳說在拍成人片，隨即前往警局提告。

警方經循線追查，日前傳喚陳男到案，陳強調公共場所太親熱，他覺得很不妥，所以才將影片po網，並沒有針對兩人，事後也已將影片撤下，但因葉女堅持提告，警方偵訊後，已依妨害名譽罪將他函送法辦。

(中時 )