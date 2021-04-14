字節跳動IPO的動向一向受人矚目，先前已傳出將在紐約或香港兩地擇一上市，目前傳出，字節跳動已向港交所提交了承銷商聘用函，正式啟動了赴港上市流程。

據中國證券報報導，雖然，字節跳動對此傳言表示不予置評。不過有相關人士表示，赴香港上市已是確定不變了。

先前在4月1日，據路透社曾報導，字節跳動正在洽談其短視頻應用抖音去海外上市的可能性，上市地點可能是紐約或香港。

字節跳動在3月下旬從小米集團挖角了財務長（CFO）周受資。周受資在小米擔任CFO期間，完成了小米赴港上市過程。

據南華早報4月1日的報導，字節跳動在私募投資者之中的估值已經接近4000億美元。字節跳動的最近一輪融資發生於去年11月。該輪融資由美國私募股權公司紅杉資本和KKR領投，對應估值約1800億美元。另外作為對比，與抖音性質相近的軟體「快手」，2020年的平均日活躍用戶為2.6億，快手也是在港上市，目前的市值約8977億港元。

目前曾參與投資字節跳動的機構包括紅杉資本、SIG（海納）、Tiger Global Management（老虎環球基金）、General Atlantic（泛大西洋資本）、 KKR、Coatue、軟銀、DST等公司

字節跳動旗下短視頻產品抖音每日活躍用戶超過6億，除抖音外，旗下還擁有今日頭條、西瓜視頻、TikTok等多款知名應用程式，並在教育、電商、遊戲、企業服務等多個新領域都有布局。

(中時新聞網)