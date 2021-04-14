搶攻台灣豪華車市場，VOLVO 汽車特別聯手橘焱國際餐飲的胡同燒肉，以國內汽車產業首創之精緻燒肉餐點，於展間打造頂級餐飲的感官體驗，春暖花開四月天正是春遊嘗鮮的好季節，滿足所有車主挑剔的舌尖味蕾。

VOLVO 汽車今日宣布，即日起全方位提升客戶軟硬體服務，聯手頂級燒肉胡同、瑞典全天然香氛沐浴品牌 TANGENTGC、各式暢銷書籍與雜誌，打造沉浸式的五感服務空間，讓每一位蒞臨展間的車主於溫潤沐光、簡約美學的明亮展間中，徜徉北歐氛圍徐徐慢活的美好時光。

此次 VOLVO 汽車與胡同燒肉兩大品牌聯手，顛覆一般在展間僅能享用糕點與冷食的傳統作法，邀請胡同燒肉設計操刀，推出兩款燒肉丼飯主餐。其中最特別且讓人滿心期待的，當屬為 VOLVO 車主量身特製、期間限定全台限量、肉質軟嫩的「胡同特製和牛丼」。

「胡同特製和牛丼」所使用的肉品有最健康紅肉之稱、近年在日本廣受饕客喜愛的「宮崎香草牛」；「宮崎香草牛」顧名思義來自陽光充沛的日本宮崎縣，以新創的牛隻飼育法，餵食配有天然香草成份的飼料，如奧勒岡、生薑、肉桂與大蒜等，其肉質油花勻稱、口感軟嫩帶有嚼勁，更具高抗氧化活性及富含維生素E，有別於一般認知中日本和牛均以豐厚大理石油花為號召，「香草牛」隨著部位不同，有甘甜軟嫩、清爽不膩的口感與風味，在日本人氣急速攀升，是追求健康食肉者的新寵兒。

凡 VOLVO 車主提前預約檢修，即可透過接待人員主動撥打之回廠提醒電話預訂「胡同特製和牛丼」，於回廠日的十一點至一點享用宮崎香草牛馥郁華美的甘美旨味；而針對不食用牛肉的車主，VOLVO 也貼心提供「胡同特製雞親子丼」。用餐時段之外，亦提供開元食品的軟法、貝果，Patisserie F2 法國「藍帶主廚學院」認證的點心主廚所精心特製的果醬司康、肉桂捲等精緻糕點，搭配英國皇室認證精品茶 TWININGS 唐寧茶，讓所有親臨展間的貴賓們不只暖心也暖胃。

VOLVO 汽車自 2016 年導入 VRE(VOLVO Retail Experience) 概念，結合斯堪地那維亞的簡約美學，提供輕鬆自在的賞車體驗，更於 2021 年 4 月起，強化展間服務，致力傳遞全方位的北歐氛圍，VOLVO 汽車同步更新全台展間藏書，加入了年度暢銷書籍、七大知識型暢銷雜誌、北歐文化叢書等書籍與雜誌，讓車主於展間等候休憩時，除了享用溫熱餐點之外，亦能藉由閱讀消磨等待時光。

VOLVO 汽車強調，向來以創新的安全科技和操控的舒適性領先豪華汽車產業，本次帶入時尚精品與藝術文化圈盛行多時的跨界聯名合作，攜手頂級生活品牌，斥資打造符合健康、舒適與奢華標準的經銷據點，照顧車主身心靈多面向的需求與感受，以北歐低調而自信的品牌精神，再度展現 VOLVO 汽車深耕品牌車主及立足國內豪華進口車市佼佼者的決心與實力。

(中時 )