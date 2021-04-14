台股最近像雲霄飛車，指數上下震盪劇烈，如果覺得最近股票不好賺，現在又有新股可以抽籤，電感廠臺慶科明(15日)開始申購，申購價118.78元，以今(14)日收盤價206元計價，有高達87000元的價差，如果幸運中籤，將可以賺到一筆不小的意外之財。

臺慶科的申購時間是15日至19日，抽籤日則為21日，申購價118.78元，也就是說，在申購後、抽籤日前一日(20日)帳戶內要準備11萬8850元(含20元的申購處理費以及50元的中籤通知郵寄工本費)，才能參與抽籤，不過，抽籤張數僅2420張。

興櫃股臺慶科此次新股承銷是初次上櫃前現金增資發行新股，股價自3月下旬逐步走高，4月7日股價創下220元新高後拉回，今日再度拉出一根紅K棒，主要營運重心在磁性材料及電感元件相關產品的開發、製造與銷售等。

15日開始申購的股票還有上櫃股愛地雅，申購價為10.2元，今日收盤價在15.2元，也有5000元的價差，承銷張數也略高，有4250張。

(中時新聞網)