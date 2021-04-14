苗栗國中舞蹈班學生曾巧玗，錄取國立台北藝術大學錄取北藝大7年一貫制舞蹈系，是苗栗縣13年來唯一考取該制系所的學生，國中畢業後，她將直接進大學讀書，成為另類的「大學新鮮人」，14日獲縣府表揚。（巫靜婷攝）

苗栗國中舞蹈班學生曾巧玗，錄取國立台北藝術大學錄取北藝大7年一貫制舞蹈系，是苗栗縣13年來唯一考取該制系所的學生，國中畢業後，她將直接進大學讀書，成為另類的「大學新鮮人」，14日獲縣府表揚。（巫靜婷攝）

曾巧玗喜愛跳舞，擅長國標、現代舞及芭蕾的她，即將進入北藝大就讀，繼續在舞台上發光發熱。（苗栗國中提供／巫靜婷苗栗傳真）

曾巧玗喜愛跳舞，進入苗栗國中舞蹈班後更勤加練習。（苗栗國中提供／巫靜婷苗栗傳真）

曾巧玗「舞」厲害 考取北藝大國中畢業直升大學

國立台北藝術大學舞蹈學系7年一貫制獨招放榜，苗栗國中舞蹈班學生曾巧玗，從全國400多名考生中脫穎而出，成為17名錄取者之一，是苗栗縣13年來唯一考取北藝大舞蹈系女生組的學生，國中畢業後她將直接進大學讀書，成為另類的「大學新鮮人」，14日獲縣府表揚。

曾巧玗喜愛跳舞，父母自幼讓她學習國標，就讀苗栗市建功國小舞蹈班時，曾在全國學生舞蹈比賽個人民俗舞組獲佳績，升上苗栗國中舞蹈班後練舞更辛苦，學校除了爭取教育部補助請來前捷克國家芭蕾舞團首席舞者指導，術科老師更是傾全力栽培學生，曾巧玗雖身材嬌小，但她不怕苦，更努力練習。

曾巧玗是苗栗國中舞蹈班創立以來，第2位錄取北藝大7年一貫制舞蹈系的學生，成為苗栗縣13年來唯一考取該制系所的學生，與全國400多名考生比拚，在城鄉差距資源相對缺乏的情況下，顯得難能可貴。曾巧玗表示，得知錄取很開心，謝謝大家支持，在舞蹈上找到自我，希望往更好的未來邁進。

曾巧玗不只國標、現代舞、芭蕾跳得好，學科她也不放棄，多次在校內升學模擬考考出5A以上好成績，她表示，自己習慣晨讀，早上4點半起床讀書、晚上會去補習，假日則用來練舞，進到北藝大後將持續專研現代舞與芭蕾，未來想出國深造，進入國際舞團發光發亮。

曾巧玗的好成績讓校方與有榮焉，苗栗國中校長湯秀琴稱讚曾巧玗小小的個子，抗壓性卻很高，對學科學習也保持熱情，上課始終保持專注，也會尋找值得學習對象，從容不迫表現很不容易，苗栗國中今年有這樣學、術科拔尖的孩子，對學校課程規畫也是一種肯定。

(中時 )