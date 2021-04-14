2021最新的iF大獎公佈，LUXGEN URX從52個國家近萬件的產品中脫穎而出，再度榮獲德國iF大獎的殊榮！這是URX繼去年「LUXGEN Quick Lock易扣」輪椅快扣裝置後，再度以整車設計獲獎，創下同一產品連續兩年獲獎的紀錄，而URX上市以來穩坐7人座銷售冠軍，也證明多功能的通用設計，獲得消費者支持與喜愛。

LUXGEN總經理蔡文榮表示，設計並推出負擔得起的家庭友好型車款，是鼓勵行動不便者參與社會活動的最佳解決方案。URX從人本通用設計理念出發，推出0-100歲都實用的全齡用車，以台灣研發、台灣製造，提出創新產品與服務，希望為社會貢獻更多產業創新服務的溫度。而納智捷URX自推出以來，以超大空間與高科技安全配備，深獲許多消費者的青睞！

iF評審表示：LUXGEN URX樂活款重新定義全球高齡化社會車輛的設計和行銷理念，不僅適合輪椅使用者，也為每位家庭成員提供了一款多功能、時尚的汽車。而這次得獎的重點：便利伸縮式斜坡板與多變化的空間運用，不僅可以輕鬆地將行動不便的乘客推進車內，在7秒內安全固定，更衍生戶外休閒、便利載運的多功能設計，一車多用途，車子瞬間就可以變身成野餐郊遊、毛小孩上下踏板，購物的好幫手，不論是行李箱、單車或毛小孩，都可以透過斜坡板輕鬆上下車；透過支撐腳架，斜坡板還可以一秒變身餐桌，輕鬆享受現正夯的露營野餐樂趣。

URX除提供5／7人座車型，以及5＋1樂活款選擇外，納智捷更為多元車室空間與特定族群，以URX 5＋1樂活款為基底延伸而出的「URX 7人座樂活款」，全方位滿足多人用車趨勢、高齡化社會的通用設計理念，致力打造符合全年齡友善產品線，期望讓每位乘員都有自已的專屬座位。

(中時 )