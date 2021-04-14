民進黨立委邱志偉持續推廣漁業生物科技研發專區，盼為高雄養殖業升級。（邱志偉服務處提供／林瑞益高雄傳真）

民進黨立委邱志偉要求農委會在茄萣興達港區設立漁業生物科技產業研發專區，獲得農委會主委陳吉仲的支持，農委會水產試驗所評估後也認為計畫可行，將朝專區設置方向規畫。邱志偉說，此將帶動產業群聚及升級，對地方大有助益。

邱志偉近年來持續推動漁業生物科技產業研發專區，他在立法院質詢期間，強調茄萣區興達港腹地大，附近的養殖漁業面積廣，養殖的虱目魚、石斑、鱸魚等從業人口多，要求農委會針對屏東農業生物科技園區中，將有關漁業生技相關研發的部門獨立設立為「漁業生物科技研發專區」，並遷移至興達港區，貼近在地養殖漁業、協助提升養殖與加工技術。

同時，推動智能化、自動化、綠能整合設施化養殖，及冷鏈物流的相關研發也是研發專區的重要任務。

農委會將計畫交由水試所評估後，水試所評估計畫可行，未來成立「興達漁業生物科技產業研發專區」後，將會有水試所與財團法人農業科技研究院進駐。該專區的研究與輔導範疇將包括海洋漁業研發、水產養殖研發、水產加工研發、綠能設施養殖示範場等。

水試所指出，專區盼能以貼近北高雄及鄰近地區養殖區的現況展開研發為根基，逐步帶動我國整體漁業的進步與升級，符合農委會大南方發展計畫「健全基礎環境」及「提升產業競爭力」等政策主軸。

興達港區內尚有廣闊的土地可供運用，是專區發展的一大優勢。水試所正在研擬公建計畫提報爭取農委會及行政院支持，目標於明年通過核定，完成用地協調變更及工程規劃後，以3年工期完成工程建設專區的建置與運作。

(中時 )