施姓男子不滿就讀北市某明星小學的女兒，在校遭男同學暴力霸凌，要求男生班上的林姓女導師「交人」遭拒，2度當面辱罵林女「白痴」、「可恥」；事後林女受不了，也在施男女兒面前狂罵施男「智障」、「白痴」，雙方互控公然侮辱。台北地院審理，指2人身為博士、老師，卻在學童面前辱罵對方，嚴重影響校園學習風氣，依2個公然侮辱罪判施男罰金1萬4000元、1個公然侮辱罪判林女罰金6000元。皆可上訴。

施男因認為女兒2019年9月24日在學校操場，被林女任教班級的男學生暴力相向，翌日出面要求林女找出該名男學生，但遭林以保護學生為由拒絕，雙方發生爭執。

之後施男送女兒上學，在學校門口遇見林女，當場辱罵「你白痴喔」、「白痴」；2019年11月23日上午，施男到學校參加校慶活動，在操場司令台前，對著眾多觀賞校慶節的家長、師生面前，指名帶姓罵林女「可恥」。

同年12月25日，林女在校門口遇上送女兒到校參加耶誕節表演活動的施男夫婦，也控制不住情緒，當眾罵施男「智障」、「你這個博士是個白痴」。事後，林、施互控對方公然侮辱。

法院審理時，施男坦承二度辱罵林姓女老師「白癡」及「可恥」，但否認有公然侮辱犯意；而林女則否認對施男說過「智障」、「你這個博士是個白癡」。

台北地院法官認為，施男坦承罵人且有錄音為證，認定他公然侮辱犯行明確；而林女雖否認辱罵施男，但考量施男與妻子證詞一致，且無不合理之處，認定林女確有辱罵施男。

法官認為，施男與林女是家長及老師，因處理學童糾紛而發生嫌隙，卻在學校周邊公眾場所辱罵對方，對校園學習風氣有非常不良的影響，因此依公然侮辱罪判2人罰金，都可上訴。

(中時新聞網)