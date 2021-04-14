美國當局呼籲暫停使用嬌生公司（Johnson & Johnson）的新冠肺炎疫苗，引發經濟解封速度恐將放緩的擔憂，周二華爾街股市航空股與其他旅遊相關股集體走跌。

由於美國有6名女性在接種嬌生新冠疫苖後出現罕見的血栓病症，其中一名女性死亡，其他5人亦處於危急狀態，美國食藥管理局（FDA）周二提出暫停施打嬌生疫苖的建議。目前全美數十個州已決定遵循FDA建議，暫停使用嬌生的單劑型疫苖。

嬌生對此表示，血栓和疫苗之間沒有「明確的因果關係」，但會配合監管機構進行調查。

嬌生的消息無疑給航空與觀光業澆了一盆冷水。此前航空公司與其他旅行業者均表示，在今年初新冠染疫病例從高峰下滑及更多人接種疫苗後，其業務的預訂情況已有所改善。

周二達美航空（Delta Air Lines）股價收跌1.15%。

美國航空跌1.53%，該公司表示第一季營收仍將較2019年同期大減62%。此外，美國航空預估，在排除聯邦薪資援助措施之後，首季淨損將介於27億～28億美元。

不過，聯合航空（United Airlines）由黑翻紅，終場收漲0.9%。

此外，嘉年華郵輪（Carnival Corp）、挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）、萬豪酒店集團（Marriott）與希爾頓（Hilton）盤中均下跌約1%。

(時報資訊)