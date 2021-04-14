日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)14日表示，自己對經濟成長保持謹慎樂觀態度，因為隨著全球需求強勁，商業信心藉此提升後，日本經濟將隨之改善。

但是黑田行長也提出警示，為遏制新冠疫情擴散而採取的限制商業活動，將是影響經濟成長的阻礙之一。

日本央行表示，儘管新冠疫情影響，日本經濟仍嚴峻，但景氣上行是個趨勢。總的來說，商業信心連續三季獲得改善，景氣復甦就可以持續下去。

黑田東彥補充，海外需求強勁與大規模疫情紓困計畫已見成效，都將帶給日本景氣復甦動力。不過，包括疫情等風險，卻也是造成下行的主因。目前看來，下行風險仍然很高，就是為抑制疫情，限制東京與大阪等主要城市的經濟活動。

綜合黑田東彥上述言論，可預料的是日本央行於27日發表談話時，可望會有比三個月前，更為樂觀的經濟看法。

關於貨幣政策，黑田東彥也重申，會很有耐心地維持寬鬆狀態，以便能早日達到通膨目標值2%。

(時報資訊)