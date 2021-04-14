破解鳥卦之謎！ 訓鳥師曝算命背後殘酷秘辛

許多人遇到困難時總會感到迷茫，求神問卜是一種方法。以台灣傳統習俗，除了到寺廟拜拜求籤，也有人會選擇算命卜卦。其中用動物來占卜不在少數，尤其鳥卦最為盛行，在龍山寺地下街幾乎都可以看到。到底這些小鳥有什麼特異功能?《中時新聞網》找到了一名鳥類訓練師楊盡強，替我們一探鳥卦之謎。

和平西路鳥街老闆楊盡強，擁有20多年訓鳥經驗。(攝影/吳振煌)

年近70歲的楊盡強先生，在鳥街經營店面20多年，算是和平西路上數一數二的老字號店家。他表示當初會來開鳥店，是受到朋友鼓勵，原本對小鳥一竅不通的他透過與客人接觸學習，許多算命師定期來跟他採購文鳥，這才慢慢摸到訓練文鳥的方法。

文鳥寵物性高、耐受性強，相較野鳥、金絲雀更適合訓練。(攝影/吳振煌)

楊盡強先生表示，其實訓練動物的方法都差不多，包含算命的文鳥，一開始都是運用「食物誘惑」培養感情。不過這些小文鳥在訓練時，為了避免亂飛、不聽話，通常訓鳥師會將牠們的飛翔羽剪掉，讓牠們不能飛，比較好控制。雖然剪翅膀對於小鳥來說像是修剪毛髮，不過一般人還是不太能接受這樣的行為。

至於訓練文鳥抽牌也有一套做法。首先，將牌組與米放在一起，並讓米露出來，小鳥就會去吃。等牠慢慢熟悉後，訓鳥師會將小米藏在牌子下方，文鳥會透過翻動尋找食物。長久下來，「翻牌有食物吃」就灌輸到文鳥淺易識中，自然看到牌就會想去叼開。等到成熟之後，牌子下方就不用藏米，牠們就會主動去叼牌。不過有一點就是，必須讓文鳥「餓肚子」，牠們才會乖乖做。

為了掌控小鳥，通常會將飛翔羽毛修剪短。(示意圖/本報資料照)

網上也有流傳「金絲雀可以代替文鳥」，訓鳥師楊盡強表示，這樣不行!因為金絲雀屬於近親繁殖，身體很脆弱也不能挨餓，用牠們訓練抽牌會先餓死。文鳥的特性比較乖巧聽話，雖然是繁殖鳥但耐餓程度高，也願意親近人類，比起其他野生、繁殖鳥，是最適合的鳥類。

鳥卦師陳芷羚表示訓練後的文鳥身價翻倍近上萬元。(攝影/吳振煌)

另外位在龍山寺地下街的算命師陳芷羚，擅長鳥卦占卜，同時也會自己訓練文鳥。據我們採訪中表示，一隻訓練完成的文鳥價值上萬元。至於靈不靈驗，還得看算命師與文鳥之間的磁場，一般來說小鳥只是卜卦的媒介，主要答案還是在老師的解釋。另一位鳥卦師廖和村表示，文鳥壽命約在10年左右，自己有四隻鳥陪伴，在這邊算命10多年來只有兩隻過世，而且文鳥生性愛乾淨、聽話，是算命的好夥伴。

(民俗信仰請勿盡信)

(攝影、剪輯/吳振煌、陳依仁)

(中時新聞網)