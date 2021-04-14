57歲香港武打男星甄子丹過去以《葉問》系列電影聞名，還有「宇宙最強」稱號，日前他在微博曬出自己40年前的嫩照，對比現在的模樣，看起來幾乎沒有差別，凍齡模樣意外掀起熱議，還有網友開玩笑問：「丹哥，能教一下髮際線為什麼能後移得那麼慢嗎？」

甄子丹在微博曬出一組對比照，一張是他17歲時青澀的帥樣，另一張則是現在的模樣，他還刻意穿上和40年前相似的紅色外套，看起來和過去並沒有太大的差別，肌膚狀態還是保養得宜，只有稍微發福，他也在文中笑道：「我青春了好久了！」

甄子丹貼出40年前對比照。(圖/翻攝自甄子丹微博)

回顧甄子丹17歲時，才剛被認識給武術導演袁和平，因為矯捷的身手被推薦到電影《奇門遁甲2》當替身，如今他卻已經是一代武打巨星，甚至還跨足到好萊塢，陸續拍了《星際大戰外傳：俠盜一號》、《限制級戰警：重返極限》等片，晉身國際級動作明星。

甄子丹成為武打巨星的機緣巧妙，由於他母親麥寶嬋是知名太極高手，在波士頓創辦中國武術研究所，甄子丹從小耳濡目染，加上10幾歲叛逆期，他便被父母送到北京的什剎海體育運動學校武術隊接受將近2年訓練，沒想到要返美時，意外被介紹給正在尋找功夫新星的袁和平，就這樣誤打誤撞進入演藝圈。

(中時新聞網)