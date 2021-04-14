台積電將於明日舉行法說會，今（14日）盤中股價劇烈震盪、一度殺到600元低點，所幸尾盤翻紅收在當日最高612元，高低價差有12元之多。分析師指出，通常台積電法說會釋出好消息，但投資人小心利多出盡，反而成為出貨賣點，一旦利多不漲，不排除再度回檔跌破6字頭，尋求第二隻腳支撐。

台積電今股價原本在平盤附近震盪，近中午不耐久盤的浮額賣壓出籠，一度殺到最低600元，之後承接買盤進場，股價緩步回升，終場上漲7元（或1.1%），收在612元。

摩爾投顧分析師黃冠華指出，台積電620元以上套牢壓力沉重，今天收一根長下影線，呈現抗跌力道，此次法說會市場關注首季財報與第二季展望，股利政策與資本支出等議題，通常台積電法說都會帶來好消息，但投資人小心利多出盡，反而成為賣點。

他分析，台積電股價無法站穩625元之前，都將呈現弱勢盤整，歷史高點679元不易再來，若「有效」跌破季線603元，將會回測前波低點570元，因此台積電短期只在625元到575元區間盤整，目前並非好的投資標的，建議拉高到610元以上站賣方，回測下檔570元再觀察是否會持續破底。

台積電明（周四）法說，外界關注的焦點包括台積公司千億美元資本支出用途、先進製程發展、美國新廠進度、英特爾等客戶需求、未來營運成長目標、28奈米有重複下單風險、取消2022年降價優惠，以及美國出口管制等。

今年初台積電宣布今年資本支出達250～280億美元，但為了解決產能吃緊日益嚴重問題，日前董事長劉德音表示，未來3年將投入1,000億美元大舉擴產，業界預期台積電將在法說會中宣布調高今年資本支出至300～310億美元，上修幅度達10～20％。

(中時新聞網)