永豐金控持續運用科技專業創新，致力帶來嶄新金融體驗，今(2021)年再度榮獲國際知名期刊《The Asset》財資雜誌肯定，勇奪〈The Asset Triple A Digital Awards〉五項數位大獎 。永豐金控表示，子公司永豐銀行獲得「最佳數位協作專案」、「最佳社群媒體專案」、「最佳ATM用戶體驗」；永豐金證券以「AI幫你顧」及「豐存股」分別獲頒「最佳API專案」、「最佳數位財富管理專案」獎項。

永豐銀行表示，永豐銀行今年獲獎的三項專案，包括以推動社會公益為目標的「永豐捐款平台」，透過API串接整合「豐收款」與「繳費網」二種收款金流，設計出「自動化分流閘道」，大幅度降低收款手續費成本，並支援多樣化收款方式，滿足不同使用者支付偏好，也為非營利組織提供更多元便捷的收款服務，因此獲得「最佳數位協作專案」殊榮。

以客戶為中心出發，打造全方位金融服務的「永豐DAWHO新世代VIP數位帳戶」，透過創新的社群經營模式與客戶互動，即時了解客戶需求與反饋，勇奪「最佳社群媒體專案」獎項；永豐銀行引領業界、導入高準確度生物辨識技術獨家打造的「ATM掌靜脈無卡提款」，讓客戶以非接觸式方式體驗創新金融服務，獲得「最佳ATM用戶體驗」獎項肯定。因應數位科技發展，永豐未來將持續致力數位轉型，將數位金融服務延伸至民眾的日常生活，體現金融生態圈價值。

永豐金證券數位金融處處長蘇威嘉指出，今年榮獲「最佳數位財富管理專案」殊榮的「豐存股」，以普惠金融的理念，讓存股變得跟網購一樣簡單容易，吸引年輕投資人青睞；永豐金證券並領先業界創立以AI智能運用為主軸的投顧團隊，打造數位服務「AI幫你顧」，提供投資人高品質智能投資理財分析服務，榮獲「最佳API專案」大獎，展現永豐金證券在AI智能發展的企圖與實力。

蘇威嘉表示，永豐金證券致力發展財富管理，深耕數位金融創新，將實體通路結合數位服務，從開戶、交易平台到理財知識的傳遞，推動多項創新服務，具體表現在數位開戶及存股扣款筆數持續成長，吸引20至40歲的年輕客群加入，並受到多項專業評鑑肯定，將朝「智能理財、開放架構、精準服務、即時反饋、全面數位」的Fintech證券目標邁進。

(中時 )