Sony今日發表Xperia 1與Xperia 5系列最新旗艦機Xperia 1 III及Xperia 5 III，為攝影愛好者、音樂發燒客、電影迷、手遊玩家或是電影創作者，帶來豐富多樣的功能。

Xperia 1 III及Xperia 5 III與Alpha系列專業單眼相機工程師共同開發。Xperia 1 III及Xperia 5 III配備的所有鏡頭均具備快速、精準的連續自動對焦及即時眼部追蹤對焦功能。Xperia 5 III新加入「物件追蹤對焦」，在多種拍攝情境下，只要輕觸螢幕畫面中物件，即可清楚拍攝持續移動中的物體。Xperia 1 III物件追蹤對焦升級至「即時物件追蹤對焦」，結合AI智慧演算法和3D iToF測距感測器，不僅能準確量測距離，即便拍攝物體短暫出框，仍能夠精準偵測、持續對焦和追蹤拍攝物。

不僅如此，Xperia 1 III及Xperia 5 III均提供連續高速自動對焦功能，每秒可執行60次自動對焦暨自動曝光AF/AE追蹤計算，造就最高達20 fps高速連拍功能，拍攝表現堪比用於專業運動賽事的Alpha 9系列相機。BIONZ X影像處理器強化低光源下的高速連拍功能，帶來低噪點的夜拍效果。

Xperia 1 III及Xperia 5 III領先智慧手機業界，推出全球首創結合潛望式望遠變焦鏡頭及Dual PD感測器。（Sony提供／黃慧雯台北傳真）

Xperia 1 III及Xperia 5 III推出全球首創結合潛望式望遠變焦鏡頭及Dual PD感測器，提供最高達105mm焦距高速自動對焦功能，全新「潛望式望遠變焦鏡頭」在70mm焦段和105mm焦段之間切換時，能夠即時精準對焦。

在捕捉風景、人像或動物的美照時，攝影愛好者們可自由選擇16mm、24mm、70mm或105mm焦段，探索各種攝影創作的可能性；Xperia 1 III及Xperia 5 III也持續採用專為Xperia智慧手機調校的ZEISS蔡司光學鏡頭，再加上ZEISS T* Coating增透及抗反射塗層鍍膜，能有效減少反射光線及強化對比，提供卓越的色彩重現效果。

Xperia 5 III共有鏡黑，鏡粉，鏡綠等三種手機顏色選擇，預計將於2021年初夏於台灣市場推出。（Sony提供／黃慧雯台北傳真）

新一代Xperia旗艦機內建「AI超高解析度縮放」功能，運用Sony的 AI處理技術，還原影像細節。

承襲前代手機的Photo Pro專業拍照模式，與專業攝影師共同研發的Xperia 1 III及Xperia 5 III，擁有與Alpha相機近似的使用介面，提供更多手動設定，包含ISO、快門速度、EV 值、支援RAW檔拍攝，以及獨立快門鍵（Xperia 1 III的快門按鍵更加上浮雕刻飾）。Xperia 1 III及Xperia 5 III此次整合相機拍照模式於一，結合Photo Pro專業拍照以及一般模式，可快速選擇許多便利的拍攝功能，包括觸控式快門、人像定位、藝術散景效果、全景模式等。

Xperia 1 III及Xperia 5 III的錄影功能更新強化，提供光學智慧防手震錄影(Optical SteadyShot™) 及FlawlessEye技術，搭配影像感測器的超高讀取速度，以及Sony原創光學影像演算法，確保任何場景下拍攝影片都流暢穩定不晃動。

Xperia 1 III採用6.5吋21:9 CinemaWide 4K HDR OLED螢幕，更提供120Hz螢幕更新率；Xperia 5 III搭載6.1吋21:9 CinemaWide HDR OLED螢幕，同時具備120Hz螢幕更新率，皆能帶領使用者感受沉浸式觀影體驗。

透過「導演模式」(Powered by CineAlta)來觀賞影片，使用者能夠獲得導演創作的原色所帶來的視覺娛樂體驗，「導演模式」是透過專業校準的OLED螢幕具備精確白平衡，搭配好萊塢指標片廠普遍採用的Sony專業螢幕的同級顯色調校。Xperia 1 III及Xperia 5 III均採用10bit 色深漸層顯示(8bit+ 2bit平滑) 讓色彩漸層更細膩自然，同時支援BT.2020 超廣色域。

Xperia 1 III及Xperia 5 III和前代手機同樣受惠於X1 for mobile影像處理技術，讓更多使用者能體驗到BRAVIA HDR精準強化技術 (BRAVIA HDR Remaster)，確保串流影音對比更清晰、色彩更豐富、細節更精緻。同時，搭攢Dolby Atmos杜比全景聲，音效調校持續與Sony Pictures Entertainment合作，搭配耳機或直接以內建的全新的劇院級前置立體聲雙喇叭播放，都能獲得如臨現場般的沉浸式音樂效果。

透過Xperia 1 III及Xperia 5 III的21:9寬螢幕，遊戲玩家更能掌握遊戲中的關鍵優勢。兩款新機均提供120Hz螢幕更新率，不僅遊戲畫面清晰無比，遊玩過程也更加流暢畫面更加清晰，同時240Hz觸控掃描頻率也讓遊戲角色動作反應更加準確。

Xperia 1 III及Xperia 5 III的另一項全新特色為白平衡調整功能，讓視覺體驗更舒服，延長享受遊戲的時間，最新L-γ raiser (low gamma raiser) 深色背景強化，能改善畫面暗處的影像細節，同時避免亮處過曝，因此玩家能更容易發現藏匿在暗處的敵人。

Xperia 1 III及Xperia 5 III可讓玩家以3.5mm耳機孔連接耳機，即刻享受到最低延遲的優秀聆聽體驗。全新音效等化器方便使用者控制、調高或壓低腳步聲、槍聲等聲響，更容易聽到對手接近而能及早反應。若是組隊奮戰，優化麥克風有助清楚溝通，並依據耳機類別減少背景雜音。

玩家也能以最高120fps的高幀率錄製功能，記錄與重溫個人勝戰的輝煌時刻。不論選擇何種遊戲，「30秒回放錄影」功能會自動錄下前30秒的遊戲歷程，以便玩家留下決勝時刻的精彩畫面，還能上網分享給好友及其他玩家。內建的H. S.電源控制能夠確保遊戲效能表現，以直接供電給手機系統取代電池充電，降低手機內的受熱程度，並且避免手機溫度升高。

Cinematography Pro (powered by CineAlta)提供更多動人的敘事風格，包括富有戲劇張力的4K HDR 120fps慢動作影片錄影功能，當設定在24fps錄影時，最高能以五倍慢動作拍攝和播放；在21:9畫面比例拍攝時，亦可選擇24/25/30/60fps等不同速度錄製，創造更多影像表達風格。內建八種預設的色彩風格濾鏡，能改變影片色調氛圍，發揮專業創作工具展現更多影像風格。此外，Sony獨特的智慧風切聲過濾技術，善用獲獎無數的音訊分隔技術，可降低錄音時受風聲干擾的程度。

Xperia 1 III及Xperia 5 III均增加新功能於使用者介面，更貼近影像創作者需求，包括協助使用者管理工作流程，可輕鬆檢查可用記憶體儲存量及錄製時間長度；也可輕鬆查看特定片段，方便創作者套用不同片段在其他作品中。每個片段的設定細節包括解析度、FPS、濾鏡、鏡頭、穩定器、WB、ISO、快門角度／速度、對焦、音訊大小等。此外，在螢幕上左右滑動即可播放片段，有助使用者整理影片資料庫。

發燒友們熱愛的沉浸式音樂體驗就在Xperia最新旗艦手機，不僅與Sony Music Entertainment合作調校音效功能，更具備獨特的硬體解碼技術

Xperia最新旗艦手機與Sony Music Entertainment合作調校音效功能，具備獨特的硬體解碼技術，讓Xperia 1 III及Xperia 5 III成為全球首部能夠透過喇叭直接播放360實景音效的智慧手機。

Xperia 1 III及Xperia 5 III不僅支援Hi-Res高解析音樂以及無線聆聽高解析音樂，亦持續導入最新DSEE Ultimate數位音質還原技術，運用Sony 的AI 技術自動優化音訊頻率及位元率，讓每一軌都能接近Hi-Res高解析音質，不論播放自有音檔或串流音樂皆提供最高規格的音質享受。

Xperia 1 III及Xperia 5 III搭載高通Snapdragon 888 5G處理器，結合5G與Wi-Fi，樹立智慧手機效能標竿，Qualcomm Kryo 680 CPU提高25%效能，Qualcomm Adreno 660 GPU的成像效能也較前一代提升35%。

全新Smart connectivity 功能，透過Sony的深度學習引擎（神經網路資料庫），分析 Wi-Fi 訊號並預測短期內可能出現的連網問題。Xperia 1 III及Xperia 5 III在網路連線前會先評估可用Wi-Fi的訊號品質，避免連上無效訊號的困擾，若預測Wi-Fi連線將會中斷，也會自動切換至行動數據網路連線。

Xperia 1 III及Xperia 5 III均內建4,500mAh大電池容量，亦採用多項充電功能，兼顧便利性及延長電池壽命。使用隨附的XZQ-UC1 30W快速充電器，只需短短30分鐘，電量即可達50%，Xperia智慧充電技術（Adaptive Charging）亦能讓電池壽命延長至最高三年（前代機種為兩年），充電同時監測手機狀況，確保電池不致運作過度。另外，Xperia 1 III提供無線充電及電力分享功能，可使用無線充電器，也能同時做為其他裝置的充電來源(反向無線充電)。

Xperia 1 III及Xperia 5 III由設計團隊精心打造，Xperia 1 III機身背面是霧面玻璃搭配金屬邊框，螢幕採用最新康寧Victus大猩猩玻璃鏡面，大幅提升螢幕的硬度，防摔及防刮效能也更提升。Xperia 5 III前後均採用康寧第六代大猩猩玻璃鏡面，呈現鏡面加工和金屬邊框。同時，兩款新機均具備IP65/68最高等級防水防塵能力。

因應多工忙碌的生活型態，Xperia 1 III及Xperia 5 III均升級提供「浮動視窗」功能，可透過浮動的小視窗輕鬆處理新任務，再隨時回到原本的工作中。若搭配Sony耳機，可使用Side Sense側邊操控選單，直接進入Sony | Headphones Connect應用程式的各項功能。

Xperia 1 III及Xperia 5 III均可搭配最新的可立式時尚保護殼，具備立架方便擺放；外層均包覆抗菌材質，有效避免細菌孳生並維持清潔。30W快速充電器內建過熱保護機置等安全防護，經PPS支援認證可降低熱負載風險。

Xperia 1 III共有消光黑，消光灰，消光紫等三種手機顏色選擇，預計將於2021年初夏於台灣市場推出。Xperia 5 III共有鏡黑，鏡粉，鏡綠等三種手機顏色選擇，預計將於2021年初夏於台灣市場推出。

(科技)