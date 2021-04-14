台鐵太魯閣號出軌意外，有親綠名嘴在政論節目表示，「這一條鐵路」是日本人100年前蓋的，還以為是國民黨來台灣蓋的鐵路嗎？尤其是東岸鐵路。國民黨中常委曾文培認為名嘴在政論節目信口雌黃，將十大建設之一的北迴鐵路指為日本人的建設，今天向中常會提案，建議黨中央宣導地方黨員向NCC檢舉散布假訊息網路、新聞媒體，同時檢驗NCC是否獨立機關。

與會者說，由於提案人曾文培不在場，由中常委謝坤宏代為說明。江啟臣在會中裁示文傳會要追蹤類似情形，第一時間澄清，避免外界被誤導。

江啟臣。(黃福其攝)

曾文培受訪說，這次太魯閣號事故，部分有心人士於第一時間將事故原因歸責於地方縣市政府，試圖影響輿論關注焦點，並切割主責機關之責任，應給予民眾正確訊息。上週某政論節目中，綠營名嘴更公開於節目中，將十大建設的東部工程歸於日本殖民政府所建。

他說，綠營名嘴的說法這根本是不做功課、造謠的說法，北迴鐵路在1970年代列為十大建設之一，1980年2月1日全線通車。

曾文培說為導正視聽，建請黨中央主責單位發動黨員幹部一人一信向NCC檢舉，並要求NCC依法處理，如主管機關置之不理，更能向全民證明NCC已非獨立機關。

(中時 )