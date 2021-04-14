新北市工務局今年將展開新北核心區「板橋府中美學示範基地」的空間環境改造，以板橋火車站到府中捷運站間的縣民大道為主，翻轉沿線商圈。（新北市工務局提供）

新北市府推動2030新願景工程，工務局長詹榮鋒今日在市政會議報告指出，正陸續在新北市境內北、中、南推動美學廊道，包括北端的淡水老街、核心區的板橋美學示範基地，以及市區南端的「三鶯文創整合計畫」，都即將蛻變為不一樣的新北市，讓新北市的新美學躍上國際。

新北市府今日召開市政會議，詹榮鋒以「NEW轉城市『5 Go力』城市翻轉」為題專題報告表示，新北市府團隊正展開寧靜革命，透過跨局處配合，推動新的城市風貌，像是剛落幕的雙北論壇移師五股垃圾山改建而成的「五股夏綠地」，就是要展現新北翻轉市容的新力量。

詹榮鋒介紹，首先，淡水亮點計畫逐步實踐中，市府去年完成台二乙線人行環境的改善，不僅路途好走，且處處有驚喜，同時活化淡一漁港和淡二漁港，讓遊客從淡水老街到漁人碼頭的淡水河畔，可漫步在海關碼頭古蹟、藝文休閒園區等景點間，打造更吸引人的旅遊景點。

位在新北市中心的板橋府中基地，則以板橋火車站到府中捷運站間的縣民大道為主軸往外發展，這幾年除了拆除小東門陸橋、改善林家花園人行步道，也推出獨一無二的林家花園光雕秀，讓遊客從府中商圈的重慶路，一路逛到林家花園周邊的北門街、文化路，展現坊橋古城的歷史紋理。

配合新北美術館明年完工啟用，「三鶯文創整合計畫」將是明年最大重點，詹榮鋒介紹，工務局將推動「陶、藝、山、水」4條特色人本友善路徑，讓民眾逛鶯歌老街更舒適，也將基礎設施的改造融入地區環境藝術，帶動大漢溪兩岸的區域發展。

「新北的改變從街角開始！」市長侯友宜表示，淡水是許多外國人必訪景點，隨著淡海輕軌、淡江大橋、淡北道路等建設進駐，延宕10多年的沙崙海水域場將活化，加上2座碼頭的翻新，旅遊質感大幅提昇，騎單車、賞夕陽都適合。

侯友宜指出，府中雙城的改變同樣令人引頸企盼，如慈惠宮、接雲寺、林家花園等都是珍貴的藝術建物，未來串聯至府中商圈和市民廣場各項活動，為城市帶來不一樣的新風貌；三重文創計畫則是明年的「重中之重」，盼在新北美術館落成前，讓捷運站等交通設施先到位，同時也要研議如何創造亮點，將鶯歌陶瓷老街人潮回流。

配合「三鶯文創整合計畫」，工務局推動「陶、藝、山、水」四條特色人本友善路徑，一方面營造安全舒適的人本環境，另一方面讓民眾在步行環境中感受屬於鶯歌在地的藝術氛圍。（新北市工務局提供）

新北市府今日召開市政會議，詹榮鋒以「NEW轉城市『5 Go力』城市翻轉」為題專題報告。（許哲瑗攝）

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