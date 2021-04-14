世界排名第一的司諾克好手賈德特朗普（Judd Trump）認為，司諾克需要做更多的事情來提高其形象並與時並進，特別是在其傳統穿著規範方面。

這位31歲球員將在本週開始挑戰第二座冠軍，不過他認為這項運動「陷入了困境」，並呼籲司諾克決策者能放寬一些服裝規定，來跟進高爾夫球運動發展。賈德特朗普在一次採訪中說道：「司諾克在這方面仍落後其他一些運動，對於這項運動整體形像還做得不夠。」

「我了解高爾夫球，他們服裝一直在變，對年輕一代更加寬容。我不想被困在只能穿黑色背心的規範裡，現在穿那種衣服並不酷，相信比我年輕的人也不喜歡那樣穿。」他認為放寬服裝規定將讓司諾克朝現代化方向邁出一大步，為英國運動注入新的活力。「高爾夫選手能穿著帽T、Air max球鞋！」他補充說道。

「目前規範在30年前都是不錯的，但要贏得新的愛好者，並使比賽在英國再次流行，必須有些改變！我們不必每次去比賽都帶著五套西裝。這將吸引更多體育贊助商。」他繼續說道。而2021年世界錦標賽將於4月17日開始，一直持續到5月3日。賈德特朗普是賽前最受關注球員之一，他在今年德國大師賽和直布羅陀公開賽都取得了冠軍。

(中時新聞網)