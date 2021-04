台達電今日宣布,再獲美國國家環境保護局(The U.S. Environmental Protection Agency,EPA)肯定,連續六年獲選為能源之星年度合作夥伴(ENERGY STAR Partner of the Year),同時更是連續四年獲得傑出永續大獎(Sustained Excellence Award),傑出永續獎是能源之星獎項的最高榮譽,台達電室內換氣扇系列Breez四度獲得傑出永續獎,顯示台達電Breez節能的優勢獲認同,產品最高甚至超出能源之星認證標準337%。

台達電電表示,在2020年,台達電全美提供的直流無刷馬達換氣扇,相較一般交流馬達產品,總計為客戶節省了超過3,200萬度電的能源,相當於16,288噸的碳排放量。

台達Breez全系列皆採用直流無刷馬達技術,具備照明功能的系列機種,均以LED照明以優化能源使用效率,目前已有90款換氣扇通過能源之星認證,部分產品甚至超出能源之星認證標準337%。此外,台達BreezSignature、BreezElite系列30款換氣扇新品更符合「2020能源之星最高效率(ENERGY STARR Most Efficient 2020)」。隨著美國建築標準對能源效率的要求日趨嚴格,台達Breez換氣扇在公寓住宅、飯店等各式建築物中也大受歡迎。

(工商 )