台南虎頭埤風景區「與臺灣第一水庫相遇 譜出幸福蘭圖」特展，已進尾聲，為持續推廣蘭花，並讓蘭花的美得以延續，虎頭埤於4月17日起將展開贈花活動，凡購買全票入園者即可將蝴蝶蘭帶回家，採每日限量贈送。
台南市長黃偉哲表示，因新冠肺炎疫情而停辦的2021台灣國際蘭展，今年以「遍地開花」的方式擴大辦理，以「微型蘭展」方式在臺南各景點綻放獲得好評，微型蘭展進入尾聲，臺南各地接續開花，還有陸續盛開的花旗木與梅嶺飄起的四月雪油桐花。
台南觀旅局局長郭貞慧邀請民眾造訪臺南，近期有山博行線主題活動(3/13-6/20)、香科年(3/20-5/31)、「吃旺來抽好運」(3/22-5/30)、漁光島藝術節(3/27-4/18)、楠西梅嶺賞螢季(4/17-5/2)、五月音樂季(5/1-5/2)等活動，讓民眾可以用不同角度深遊臺南。
在這微涼的初夏，民眾到臺南山線旅遊的同時，不妨順遊臺灣第一水庫虎頭埤風景區，雖然全台正值缺水之際，但虎頭埤水庫水源仍然豐沛，處於中高水位，仍可踩腳踏船或搭乘太陽能船遊覽山光水色。在蘭花特展活動尾聲，虎頭埤風景區管理所特別規劃「初夏遊虎頭埤 全票入園送蘭花」活動，活動至4月17日起，凡購買全票1張入園即可兌換蘭花盆栽１盆，平日限量一百盆、假日兩百盆，送完為止，相關活動訊息可至虎頭埤風景區官網查詢。
(中時新聞網)
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