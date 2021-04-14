美國威斯康辛州基諾沙郡一名白人警員去年8月開槍射傷一名非裔男子，掀起釀成數人死傷的抗議，也助長替非裔伸張正義的浪潮；他遭控的刑事罪名獲不起訴後，現在恢復值勤。

威斯康辛州基諾沙郡（Kenosha）警察局長米斯基尼斯（Daniel Miskinis）今天透過聲明指出，經過內部審查，發現謝斯基（Rusten Sheskey）警員「採取的行動符合政策」，因此不會受到懲處，他的留職調查結束，已於3月31日回到工作崗位。

2020年8月23日，謝斯基開槍造成非裔男子布雷克（Jacob Blake）重傷癱瘓，但數個月前，明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）才發生非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝蓋壓頸致死事件。

謝斯基開槍傷人引爆連日激烈抗議，期間還發生青少年黎頓豪斯（Kyle Rittenhouse）持步槍開火，造成兩名男子死亡，另有一人受傷。黎頓豪斯遭控一級輕率過失殺人罪和另外5項刑事罪名。

基諾沙郡地區檢察官認定，涉案警員謝斯基在處理家庭糾紛時是出於自我防衛採取行動，才以近距離朝布雷克開了7槍。今年1月，威州檢方宣布對謝斯基做出不起訴處分。

調查人員發現，事發當時布雷克持刀且拒捕，警方多次使用電擊槍都無法制伏布雷克後，才開槍將他射倒。

布雷克上月在威州聯邦法院向謝斯基提告，要求對他受到的傷勢提供金額不明的損害賠償金，以及「大量的」懲罰性損害賠償金。

警察局長米斯基尼斯說：「此案已經過多個層級審查，我知道有些人對結果仍不滿意。但有鑑於事發過程的事實，我們已經做出合法且適當的決定。」

(中央社)