華視與公視共組「公廣集團新聞頻道籌備小組」進駐52台，預計4月19日開播。但如財務狀況、人力不足、定位問題均讓外界質疑華視是否得以穩固經營商業電視台。立委林奕華今(14)日也於立院質詢時提醒華視，儘管進入商業頻道，但還是有公共責任，播送之節目、廣告，不得為政黨或宗教團體宣傳。但華視總經理莊豐嘉則有不同見解，也一度與文化部長李永得定調不同。
林奕華表示，華視目前仍受《無線電視事業公股處理條例》約束，而按照條例第13條規定，華視應負責公共化無線電視事業播送多元、優質及符合公共利益的節目、頻道，兼顧兒童、婦女、老人、身心障礙者、特定族群的權益及終身學習之目標，且播送的節目、廣告，不得為政黨或宗教團體宣傳。
莊豐嘉表示，政治廣告也是商業行為一部分，華視可以接，不會為政黨或宗教宣傳。林奕華反駁，政治廣告牽涉到政黨，華視就不應該接，不接受莊豐嘉的說法，如果華視接政治廣告，就是公然違法，同時詢問李永得如何解讀。李永得回應，按此條文而言，華視不可以接政黨廣告。
質詢後，莊豐嘉則另外補充，立委引用條例條文有一個前提，是要受政府附負擔捐贈，但華視經營52台沒領政府補助，前提不存在，自然可以照商業邏輯經營，已和李永得補充說明。現在華視同時囊括公股、民股，他表示，若未來政府買回民股，且華視接受政府附負擔捐贈，自然依法辦理。
多位立委如林奕華、萬美玲、黃國書等人也紛紛關心華視財務現況，以近3年資料顯示，華視年年虧損破億。莊豐嘉表示，入駐52台後會有不同改變，目前已開始接洽許多業務，展現商業頻道廣告效益，許多人質疑華視財務狀況不好，何以要經營商業電視台，但其實這是投資的好機會。預計入駐52台後，可用3年轉虧為盈，並從現今170多位人力增加至400位。
(中時 )
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