華視總經理莊豐嘉一度與文化部長李永得對華視得否播放政治廣告的意見定調不同。（王寶兒攝）

華視與公視共組「公廣集團新聞頻道籌備小組」進駐52台，預計4月19日開播。但如財務狀況、人力不足、定位問題均讓外界質疑華視是否得以穩固經營商業電視台。立委林奕華今(14)日也於立院質詢時提醒華視，儘管進入商業頻道，但還是有公共責任，播送之節目、廣告，不得為政黨或宗教團體宣傳。但華視總經理莊豐嘉則有不同見解，也一度與文化部長李永得定調不同。

林奕華表示，華視目前仍受《無線電視事業公股處理條例》約束，而按照條例第13條規定，華視應負責公共化無線電視事業播送多元、優質及符合公共利益的節目、頻道，兼顧兒童、婦女、老人、身心障礙者、特定族群的權益及終身學習之目標，且播送的節目、廣告，不得為政黨或宗教團體宣傳。

莊豐嘉表示，政治廣告也是商業行為一部分，華視可以接，不會為政黨或宗教宣傳。林奕華反駁，政治廣告牽涉到政黨，華視就不應該接，不接受莊豐嘉的說法，如果華視接政治廣告，就是公然違法，同時詢問李永得如何解讀。李永得回應，按此條文而言，華視不可以接政黨廣告。

質詢後，莊豐嘉則另外補充，立委引用條例條文有一個前提，是要受政府附負擔捐贈，但華視經營52台沒領政府補助，前提不存在，自然可以照商業邏輯經營，已和李永得補充說明。現在華視同時囊括公股、民股，他表示，若未來政府買回民股，且華視接受政府附負擔捐贈，自然依法辦理。

多位立委如林奕華、萬美玲、黃國書等人也紛紛關心華視財務現況，以近3年資料顯示，華視年年虧損破億。莊豐嘉表示，入駐52台後會有不同改變，目前已開始接洽許多業務，展現商業頻道廣告效益，許多人質疑華視財務狀況不好，何以要經營商業電視台，但其實這是投資的好機會。預計入駐52台後，可用3年轉虧為盈，並從現今170多位人力增加至400位。

(中時 )