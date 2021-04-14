Sony今日宣布推出Xperia 10系列最新首款5G手機Xperia 10 III，兼具行動娛樂功能、大容量電池、時尚質感外型、輕巧美型設計及最高等級防水規格，是親民5G智慧手機之選。

Xperia 10 III運用DSEE Ultimate數位音質還原技術，可透過耳機聆聽Hi-Res高解析音樂，也能在FHD+ OLED螢幕上觀賞熱門電影。搭載高通Snapdragon 690 5G處理器處理應用程式、電影、遊戲及其他各種應用功能。Xperia 10 III全新Smart connectivity 功能，透過Sony的深度學習引擎（神經網路資料庫），分析 Wi-Fi 訊號並預測短期內可能出現的連網問題。Xperia 10 III在網路連線前會先評估可用Wi-Fi的訊號品質，避免連上無效訊號的困擾，若預測Wi-Fi連線將會中斷，也會自動切換至行動數據連線。

Xperia 10 III內建4,500mAh大容量電池，較前代產品Xperia 10 II提高25%電池容量。透過Xperia智慧充電技術（Adaptive Charging），Xperia 10 III在充電中同時監測手機電力狀況，確保電池不致運作過度，進一步延長電池使用年限，使Xperia 10 III的電池使用超過三年以上也依然能保持健康。

Xperia 10 III搭載6吋大螢幕，機身寬度僅68mm、重量僅169公克，手感良好，無論拍照或玩遊戲都能輕鬆持握。Xperia 10 III更具備IP65/68防水防塵等級，採用堅固的康寧第六代大猩猩玻璃鏡面，設計耐用可靠。

Xperia 10 III以Sony電視技術為基礎，搭載6吋21:9比例，無挖孔設計的OLED寬螢幕，並支援HDR影像。承襲自BRAVIA電視的TRILUMINOS display for mobile原色顯示技術，帶來的真實色彩，高品質的OLED螢幕內建影片影像最佳化技術，帶來豐富自然的色彩，讓黑色也變得更純淨。Xperia 10 III同時支援播放亮度動態範圍高於標準影音格式的HDR影像，對比和色彩雙雙提升，讓畫面更加明亮。

Xperia 10 III提供超廣角鏡頭、標準鏡頭、望遠鏡頭的全新三鏡頭相機，拓展攝影界限，捕捉更寬闊的風景、更感動的人像。16mm超廣角鏡頭捕捉廣闊的景色，保留完整畫面；27mm廣角鏡頭適合應用在多種不同的拍攝情境及低光源環境；54mm望遠鏡頭能拉近拍攝者與被攝者的距離，是人像拍攝的最佳選擇。不僅如此，Xperia 10 III更在自動模式全新加入寵物場景辨識功能，能自動調整調整快門速度和ISO感光度，讓動態影像更清晰。

全新進化搭載F1.8光圈的鏡頭及強化影像處理演算法，無論使用夜間模式或自動模式，都能減少低光源拍攝時的噪點；面對豔陽或遇到背光時，Auto HDR模式可避免暗處過黑或亮處過白，使五官和表情都更加清晰。同時，Xperia 10 III導入10fps高速連拍，捕捉快速動態的物體時皆可精準自動曝光。此外，Xperia 10 III也支援4K高畫質動態錄影功能，相比full HD擁有高於四倍的解析度，即使在移動中拍攝，SteadyShot智慧防手震錄影也能確保影片拍攝效果流暢穩定。

Xperia 10 III不論是透過無線耳機聆聽Hi-Res高解析音樂，或是透過3.5mm插孔連接各式有線耳機，Xperia 10 III都能提供優異的音效表現。除了原生的Hi-Res高解析音樂播放，Xperia 10 III亦導入DSEE Ultimate數位音質還原技術，運用AI自動優化音訊頻率及位元率，讓每一軌都能接近Hi-Res高解析音質。

Xperia 10 III擁有Sony獨有的21:9寬螢幕多工處理分隔視窗，可使用新增的彈出式視窗功能，用戶能透過畫面重疊的視窗迅速回覆訊息後，再回到正在遊玩的遊戲或網頁瀏覽畫面，盡享高效率的多工處理。

透過Xperia Transfer 2應用程式，使用者能將舊Android或iOS手機的重要內容輕鬆移轉至Xperia 10 III，不論是照片、影片、音檔、聯絡人、行事曆、通話紀錄或簡訊，都能迅速、安全且輕鬆地轉移。

Xperia 10 III可搭配最新抗菌且耐用的可立式時尚保護套，內建立架方便水平擺放，手機觀看時更加輕鬆自在；外層均包覆抗菌材質，有效避免細菌孳生並維持清潔。

Xperia 10 III共有水漾藍，水漾粉，水漾黑，水漾白等四款時尚配色，預計將於2021年初夏在台灣市場推出。

(科技)