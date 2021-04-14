Cyberbiz今(14)日舉辦「Cyberbiz Global」計畫發表會，宣布攜手台灣品牌前往海外市場，首站即瞄準世界最大經濟體─北美市場，以品牌官網串接在地金、物流，讓北美消費者輕鬆下單結帳，並最快在一天內收到台灣產品，使台灣與北美商家在同樣的起跑點，增加MIT品牌競爭力。

Cyberbiz Global計畫首站插旗北美市場，即是看中世界第一大經濟體的市場潛力，權威市場研究公司eMarketer資料，2020年美國零售市場擁有近6兆美元的實力，是台灣市場的45倍。新冠肺炎疫情大力衝擊實體零售業績，卻也開啟了線上通路的發展機會，雖然目前北美電商市場佔整體零售市場不到兩成，卻擁有18%的成長動能，預估至2022年，電商佔比會持續提升，創造近8600億美元的產值。

Cyberbiz 執行長蘇基明受訪時表示，疫情改變消費者購物習慣，加速電商的發展，也創造台灣品牌向外拓展的契機。因此我們推出Cyberbiz Global計畫，希望藉由完善整合的系統串接及技術服務，掃除企業跨境海外市場的阻礙，幫助台灣品牌成功拓展海外市場版圖，除北美外，未來還會朝向歐洲、東北亞、紐澳、東南亞等區域進行。

蘇基明表示，Cyberbiz Global目前已經合作的廠商有奧本電剪、樂萌、FunTech及一些3C的品牌確定合作，另外，也陸續收到許多品牌有高度興趣，涵蓋美妝、生活家居、寵物、服飾等產業。

相較於近期也在台灣招商的Shopify，蘇基明表示， Cyberbiz的優勢在「在地化」，Cyberbiz在台灣知道台灣用戶的需求，在語言、介面與活動設計上都可以適應台灣消費者，另外用戶有問題，可以直接找到客服，用中文溝通降低溝通成本。而Cyberbiz Global會幫助品牌在地化，協助台灣商家了解北美當地的消費習慣與偏好，同時介面上是英文前台，中文後台，方便品牌快速操作。Cyberbiz透過DHL國際快遞等物流夥伴，協助台灣商家大批量將產品送往北美市場，再透過當地Amazon的物流配送系統FBA (Fulfillment by Amazon) 出貨，無論在品牌官網或是Amazon上賣出商品，最快一天即可送到消費者手上，大大縮短物流配送時間。

(時報資訊)