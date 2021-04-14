中華(2204)首季銷售狀況良好，第一季合併營收較去年同期成長12.8%，公司展望今年四輪及電動二輪銷售預估均比去年成長，其中，內銷四輪今年銷售目標5萬台，比去年成長1.5%。

針對汽車晶片短缺問題，中華車指目前的確比較吃緊，公司則會努力達成今年銷售目標。中華汽車去年就有超前部署，提高庫存及控管銷售，後續還是會密切關注狀況，預計要到3-4季後才會緩解。

中華車目前帳上仍有逾100億元的現金，今年針對新能源、數位轉型都有做很多的投資策略。股利政策方面，公司資金相對充沛，在保留策略投資資金基礎之下，會盡量回饋股東。

中華汽車今日參與法說會，公司表示，第一季內銷四輪銷售(包括代工及進口車)達1.45萬台，年增13.5%；受惠銷售台數增加亦提升全廠稼動率，加上推動成本減少、轉投資收益增加，故整體獲利能力可較去年同期好。中華車首季營運成長並高於預期，合併營收86.45億元，年增12.8%。

中華汽車看台灣車市今年比去年下滑4.2%，但公司銷售目標仍比去年成長。其中，內銷四輪銷售(包括代工及進口車)達5萬台，年增1.5%。此外，外銷四輪今年目標1800台，年增141.3%。電動二輪今年銷售目標9000台，年增50.6%。

回顧去年，中華汽車本業營收成長，營業淨利率連續三年增長；2020年EPS達6元，因保留盈餘充足，可運用資金充沛，決定2020年度現金股利7元，配息率達116%。

展望今年，公司將導入新車型、完善產品線；擴大代工、掌握進口車市場擴大商機；掌握新能源發展機會；拓展海外事業；以及推動數位轉型。

中華汽車預期未來五年，台灣小車市場總量穩定在41~43萬台上下，商用車占比維持10%，以及主動安全與ADAS普及化成為趨勢。

中華汽車今年將持續爭取日本或海外合作熱銷車型進口或國產化導入台灣市場；同時自主研發商用車，完善產品線，增加商用車的高科技配備運用。

在增加代工方面，透過新建完成高自動化及智慧製造的生產線，可為代工客戶提供優良的生產效率與品質，藉以擴大生產優勢。此外，中華汽車經銷體系(匯豐、順益、菱威)構成全台最綿密的銷售服務網絡，中華汽車身為經銷體系大股東，樂見經銷商開拓進口車品牌經營，分享進口車市場擴大的紅利。

看好新能源車型已是未來趨勢，中華汽車也規畫新能源發展計畫，像是導入代理的三菱電動車，自主研發電動小巴，以及協力體系目前已有多家廠商加入「MIH電動車開放平台」，積極洽談合作機會。

此外，在日本三菱的全力支持下，日本三菱將引介33個國家的經銷商，銷售由中華汽車生產的得利卡車型。得利卡車型(廂車／貨車)已於2021年3月正式啟動外銷中東、中美洲國家，未來規劃拓展至中亞、南美洲等地區。

中華汽車今年並積極推動數位轉型，包括智慧製造、智慧行銷偶及智慧決策。

(時報資訊)