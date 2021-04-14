直得(1597)今天在證交所舉行業績發表會，公司指出，目前整體接單能見度到第3季，但交貨期「真的很久」。缺工問題仍在，影響前端機器稼動率，去年12月就一直開始持續招聘人員，但只能說目前人力淨額是增加，必須持續補足才能拉動前端稼動率。

直得第1季營收4.19億元，年增44％，微型產品在醫療及半導體有相當不錯表現。但缺工是相當苦惱的問題，現階段重點還是在南科廠如何解決產能問題，訂單是相當的滿，但交期拉得很長，新進人力也是進進出出，後端人力缺乏，會影響前端機器稼動率，目前稼動率僅在6到7成。公司首季營收年增44％，但供需吃緊，現在的營收還不足以反映公司實際營運大好的情形。

也因為缺工問題，樹谷二廠會更積極投入自動化及智慧化產線，目前進度在結構體土木建築，樹谷二廠希望7月可以拿到使用執照。

直得去年因台幣升值影響，壓縮毛利率，2月宣布全產品漲價5％，採3、4月漸進式上漲，但營收增加5％並不是代表毛利率增加5％。近期原物料價格不斷上漲，法說會上並未對何時再漲價沒有明確的時間點。

(時報資訊)