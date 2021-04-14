美股隔夜漲跌互見，標普收盤再創歷史新高。恆指周三高開1%，科技指數更一吐連跌怨氣，大漲2.32%。

周三香港恆生指數收漲403.58點或1.42%，為28900.83點。國企股(H股)收漲148.77點或+1.37%，為10999.30點。交易所今日成交金額為1124億港元。

科技指數大漲2.32%。網易漲5.7%；百度、騰訊、京東、小米皆漲在3.2%至2.0%之間；阿里再漲1.97%。

美團止血回漲3.6%，報286港元。市場傳出美團連兩日的大跌，主因為大股東欲配售和拋售離場，出現3億股的巨額轉倉。美團做出回應，指出市場相關揣測均不屬實。然據新浪的分析，有投資人欲將3億股轉由高盛持倉，而高盛11日持股數飆升。

汽車股上漲。吉利漲4.99%。據了解，吉利希望將電動車製造商北極星透過SPAC，實現上市目標。

廣汽漲3.49%。知情人士透露，騰訊將深化與廣汽戰略合作，雙方即將再上海車展簽約合作。

康希諾生物跌幅收窄，收跌7.6%。阿斯利康(AZ)和嬌生新冠疫苗紛傳出罕見的腦血栓病例，而康希諾生物與該兩家公司使用相同病毒載體技術。康希諾周三公告指出，在百萬人的接種中，並未收到與血栓相關的嚴重不良事件報告；並表示與上述兩家公司使用不同的病毒載體。

(時報資訊)