金曲歌王李玖哲去年7月底暫別愛妻相馬茜，回台參加《全明星運動會》人氣爆棚，除了加入三立《國光幫幫忙》主持群，17、18日還要在台北Legacy舉辦「讚聲」系列演唱會，但他上Podcast、Youtube節目《Wow靠！有事嗎？》接受主持人吳小帽、吳珊珊訪問時驚爆，在台灣隔離第3天就快「起笑」了，開始「一個人做一些奇怪的事情」，每天早晚兩次和老婆facetime：「她要照顧我岳父岳母，我沒辦法一整天打擾老婆，24小時看她在幹嘛，像變態一樣。」

李玖哲和愛情長跑10年的相馬茜完婚，他在沮喪的時候，相馬茜陪伴鼓勵她，因此他提起太太滿口感激：「我找到了一個Angel。那七年，我沒有收入，每天在家裡喝酒什麼事情都沒有做，她還是願意在我身邊，我真的非常感謝她。」他是在美國長大的韓國人，相馬茜是日本人，吵架用各自擅長的語言，「她罵我日文，我罵她英文，聽不懂。我有幾次讓她掉眼淚，現在我真的不想看她哭的樣子」，因此兩人有默契，不愉快一定要當天處理完，「不能不睡在同一個房間，不能兩三天不講話，離婚也從來不是個選項」。

他是第一屆《全明星運動會》紅隊隊員，去年還沒爆發婚變的紅隊隊長江宏傑，上《Wow靠！有事嗎？》時表示他下班回家時，福原愛會為他遞拖鞋、脫外套，有時還會放好洗澡水，讓他一度不太習慣，同樣娶日籍太太的李玖哲聽了笑說：「我們沒有，放洗澡水是我自己的事。」

錄影中途，同為紅隊的楊奇煜（小煜）也突然現身，小煜在第一屆《全明星運動會》只比到第五集就因為籃球賽腿傷退賽，李玖哲看到他一臉驚訝，表示：「他會退賽有一半是我的錯。」認為自己籃球技術不佳、小煜要他接到球就傳給他，自責給小煜造成太大的負擔。

李玖哲、小煜日前接受訪問。（《WOW靠！有事嗎？》提供）

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(中時 )