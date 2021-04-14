台鐵事故蘇貞昌神隱9天 侯友宜：每個人都要負起該負的責任 16:562021/04/14 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今上午主持市政會議。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵太魯閣號釀重大傷亡，行政院長蘇貞昌卻從清明節至今仍未接受媒體採訪，持續神隱第9天；新北市長侯友宜今受訪表示，交通事故首當其衝是台鐵的責任，交通部長第一時間負責任的態度非常明確，而行政院長是交通部的頂頭上司，他也有他的角色與責任，希望能扮演該扮演的角色，向清楚民眾說明、負起該負的責任。 中央不做地方來！太魯閣號49死 侯友宜不忍了開第一槍 議員喊話蘇揆「回頭是岸」 訂閱影音： 中時新聞網 日官員稱核廢水「喝了沒事」 陸外交部諷：請他先喝再說 促轉會再延任1年 藍委：蘇貞昌準備2024拿來自用 (中時 ) #責任 #神隱 #侯友宜 #蘇貞昌 #台鐵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇貞昌躲發言人背後9天 葉元之批：史上最輕鬆院長 17:452021/04/14 政治 卡神楊蕙如PTT帳號又被鎖 網：蘇處長在天之靈感到欣慰 08:062021/04/14 政治 六都首長率頭打AZ不給力 侯友宜喊話：蔡總統一起打 11:052021/04/14 政治 捐高頂救護車回饋鄉里 侯友宜感謝一家三代都是義消 12:272021/04/13 社會 林佳龍請辭拖到現在 鄭麗文嗆：百姓看得很心寒 13:052021/04/14 政治 台鐵善款撥發爭議 侯友宜：應百分百用在受害者身上 11:442021/04/14 政治 呼籲踴躍接種AZ疫苗 侯友宜：施打後一切都很OK 11:572021/04/13 生活 金鐘視帝淪《甄嬛傳》龍套「蘇公公」 李天柱曝從驕傲糾結轉為謙卑心路歷程 19:252021/04/14 娛樂 給台鐵內部公開信 林佳龍堅辭扛責 04:102021/04/14 政治要聞 林佳龍請辭大戲要演多久？藍委怒揭民進黨內部「扶龍」運作 13:182021/04/14 政治 見證DNA 科技進步的冷案 07:002021/04/14 社會 政治熱門新聞 太魯閣號事故8.1億捐款用途曝光後 最新民調結果超驚人 - 政治 1千億援外資金去哪了？官員竟瞎回4字 高金素梅暴怒：不要太過分 - 政治 拜登好友陶德訪台後 共軍明起台海實彈軍演 - 政治 太魯閣號事故 衛福部捐款用法苦苓開嗆了 - 政治 美國前高官來台談什麼？名嘴起底爆驚人內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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