台鐵太魯閣號釀重大傷亡，行政院長蘇貞昌卻從清明節至今仍未接受媒體採訪，持續神隱第9天；新北市長侯友宜今受訪表示，交通事故首當其衝是台鐵的責任，交通部長第一時間負責任的態度非常明確，而行政院長是交通部的頂頭上司，他也有他的角色與責任，希望能扮演該扮演的角色，向清楚民眾說明、負起該負的責任。

中央不做地方來！太魯閣號49死 侯友宜不忍了開第一槍 議員喊話蘇揆「回頭是岸」

(中時 )