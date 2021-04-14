網紅「館長」陳之漢去年8月28日底遭槍手劉丞浩槍擊，新北地院今開庭審理，林口長庚醫院骨科外傷醫師周應照出庭作證，周應照當場模擬彈道位置，他指館長遭近距離射擊時，為保護頭部將手臂舉起護住，導致子彈貫穿時改變軌跡，貫穿大腿，送醫時手臂大靜脈受損，救治過程流了4000cc的血，子彈若稍為偏移，射中胸腹部、大動脈，恐有致命危險。館長辯護律師黃國昌表示，依據醫師判斷，顯見槍手有殺人犯意。

陳之漢去年8月28日凌晨在「成吉思汗」健身館林口館門口遭劉丞浩連開3槍，導致腿部、手臂皆中槍，劉丞浩隨即投案，但檢警追查後發現，竹聯幫寶和會長林修伯、副會長梁智勝、組長施俊吉等多10名幹部與重要成員皆有涉及其餘恐嚇案、槍擊案連同起訴。

新北地方法院今開庭審理，館長的主治醫師周應照也出庭作證，他表示，根據醫治過程的槍口大小和媒體曝光槍擊畫面，研判彈道軌跡是從右手臂進入，貫穿右大腿導致粉碎性骨折，且彈殼也卡在右大腿內，另外右小腿也遭貫穿，子彈射入左腳踝中卡住。

周應照指出，館長的傷口位置蠻危險的，送醫當時館長一直喊很痛，右上臂傷口雖有包紮，但鮮血直流，住院7日內總共失血4000cc，已達人體失血上限，所幸館長健康狀況良好，且子彈未射中主要大動脈，因此生命狀況還算穩定，但館長大靜脈遭傷，流了近1000cc的血，也可能致命，且傷口鄰近重要部位，狀況相當危急。

被告辯護律師也向醫師提問稱「你能否從傷口研判槍手與被害人的仇恨？」對此，周應照頓時愣住表示，自己只是負責醫治病患，情緒上的糾紛不清楚，只知館長傷口位置都很危險，自己只是找出潛在彈道位置，以防病患出現內出血症狀。

黃國昌表示，醫師本於專業和經驗，配合現場影片內容相互一致，且內容與館長應訊時陳述符合，槍手是正面擊發，館長為了抵擋第一槍，將手舉起保護頭部才遭子彈貫穿，這部分陳述和證人所述符合，可顯見槍手是持殺人犯意開槍。

(中時 )