竹北水資源中心目前提供1500噸回收水，用於清洗馬路及外牆、澆花等。（莊旻靜攝）

水情不容樂觀，立法院內政委員會召集委員林思銘與立委林為洲、湯蕙禎等人，14日前往竹北水資源回收中心、寶山水庫視察，並由內政部政務次長花敬群、營建署副署長吳宏碩等人陪同，花敬群指出，目前新竹縣的水情狀況「沒有太直接的困難」，不過考量新竹科學園區的用水需求，未來擴建水資源回收中心也是重點。

新竹縣副縣長陳見賢、多名議員也前往竹北水資源中新勘查，水資源中心的回收水多用於澆水、清洗，或是作為消防用水，經過處理的再生水，則可用於科技廠商，花敬群也表示，高雄鳳山及臨海、台中的福田等地，已經有廠商簽約，開始使用再生水，未來擴建水資源回收中心，也是重點項目。

花敬群也表示，新竹科學園區為台灣科技產業重鎮，提供穩定的供水也是政府責無旁貸的事情，未來竹北水資源回收中心擴建後，可提供1萬噸的再生水給園區廠商使用。現階段新竹供水沒有太直接的困難，未來政府也會超前部署，因應供水需求。

花敬群也說，新竹近期也積極完成海水淡化廠，未來可用於民生用水，省下來的水反過來也可提供給工業廠商，多元供給水源，預期未來可滿足新竹長期用水需求。

新竹縣政府工務處統計，目前竹北市的汙水下水道接管已有3萬2756戶，接管率為43.7％，未來二期擴建工程完工後，每日汙水處理量可由2萬公噸提升為4.5萬公噸。目前竹北、竹東水資中心則各提供1500頓回收水，便利有需求的單位取用。

(中時 )