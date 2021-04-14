人和人相處難免會有摩擦，不過吵架並不是件簡單的事，有些人生氣時一句話都說不出口，甚至氣到掉眼淚，但也有些人天生就是吵架好手，隨時隨地都能講出傷透人心的狠話。搜狐命理專欄近日發文點名處女座、水瓶座和白羊座，是12星座中最會吵架的3個星座，很少有人能夠吵贏他們。

1、處女座

處女座的人不管對自己或是別人的要求都非常高，但有時候太過苛刻反而會讓人覺得厭煩，如果有人和處女座發生爭執的話，他們從沒想過要退讓，或是理性思考事件背後的原因，反而抱持著「不贏絕不罷休」的心態，很容易給人帶來一種脾氣不好又刻薄的壞印象。

2、水瓶座

水瓶座的脾氣相當火爆，雖然在心情好的時候，他們不太會和人計較，可是一旦有人招惹水瓶座，讓他們生氣的話，就絕對會火力全開，讓對方見識一下什麼叫真正的吵架，水瓶根本不在意別人的感受，只要自己能夠出氣就心滿意足了。

3、白羊座

白羊座的人個性非常直爽，講話也很直接，想到什麼就說什麼，從來不會藏在心裡，同樣的，他們也不會將受到的委屈往肚子裡吞，儘管白羊座吵架時相較上面2個星座用詞比較匱乏，但白羊主要贏在氣勢，講話非常大聲，整個狀態看起來就很不好惹。

(中時新聞網)