成員負傷完賽治平高中啦啦隊勇奪四冠王。（呂筱蟬攝）

桃園市治平高中啦啦隊再創佳績，學生參加109學年度中等學校啦啦隊錦標賽，在競技啦啦隊高中大團體混合組、高中嘻哈雙人、高中全女五人、高中混合五人勇奪四冠王，成為賽會最大贏家，其中有成員賽前出車禍也有人受傷，但堅持完成賽事的堅毅態度，為自己留下難忘的高中回憶。

賽前女隊長李浣琪在練習時受傷手肘脫位，她忍痛練習，教練也陪伴帶著她去做復健，看著隊友努力自己絲毫不敢懈怠，堅持到比賽當天完成比賽；另一位成員吳夢涵更在賽前幾天騎機車發生車禍，自摔倒在大卡車旁，當下司機下車關心傷勢，她因心急要赴練習還說沒事，過程中教練發生異狀才知道發生車禍，雖然傷勢並無大礙但身體仍然疼痛，她笑說硬撐到比賽當天，賽前擔心傷勢會影響表現，但一站上演出舞台就完全忘記這件事，奮力做出最好的演出。

教練楊鴻德表示，比賽成績耀眼固然重要，但保持對競技啦啦隊的熱情是團隊延續下去的重點，訓練學生有正確的態度，努力不放棄，能享受比賽自然會在舞台上有最傑出的表現。

(中時 )