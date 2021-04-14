弟弟是植物人林佳儀感同身受陪憨兒做母親節花。（呂筱蟬攝）

歌手林佳儀曾紅極一時，轉換跑道創業後，遭逢弟弟發生意外變成植物人，成為她至今最難過的一件事，因感同身受而熱衷於公益活動，她14日赴真善美社會福利基金會陪伴憨兒製作母親節花束，也以自身經驗鼓勵家屬，有能力再付出覺得幸福。

真善美社會福利基金會每年都在母親節前夕，義賣憨兒親手折的手工玫瑰花，但連續2年受到疫情影響，今年更逢民間重大災難，儘管院內老師全體動員推廣手工花朵，但訂單卻是零零星星，空間裡堆滿滿花束，林佳儀得知消息主動來訪，陪著憨兒製作花朵和包裝，用行動幫大家打氣加油。

基金會人員表示，今年母親節義賣產品有憨兒手作玫瑰花，也有新產品手工花皂禮盒，義賣金額從30元至388元，任何一張訂單都能讓憨兒們感到開心，林佳儀也和憨兒們忙著貼貼紙、裝盒準備出貨，希望社會大眾一起來幫忙，讓憨兒們有訂單，也就是給他們一份工作。

(中時 )