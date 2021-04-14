陸綜《妻子的浪漫旅行》廣受好評，隨著第5季在今（14日）開播，嘉賓陳建斌與妻子蔣勤勤的互動也引發討論，蔣勤勤因被陳建斌甩手而委屈氣哭，但陳建斌完全搞不清楚狀況，急著緊張解釋：「我沒有啊，我沒有啊」，夫妻鬧彆扭實況全曝光，也讓網笑翻直呼兩人的互動太真實了。

陳建斌與蔣勤勤加入陸綜《妻子的浪漫旅行5》，兩人第一集就開始鬧彆扭，陳建斌爬山時向蔣勤勤提出要「牽手前行」，但卻遭對方拒絕，蔣勤勤才委屈說她早上主動勾陳建斌的手，卻被甩開，但陳建斌完全搞不清楚狀況，急得緊張直問：「什麼時候？我都不知道，什麼事情？」蔣勤勤則是都沒回應，懶理陳建斌。

陳建斌把老婆的手放開，惹怒蔣勤勤。（圖／取材自妻子的浪漫旅行微博）

兩人事後道旁獨自溝通，原來蔣勤勤因為要開始錄影而感到焦慮，她緊張得勾著老公的手，陳建斌當時恰好把老婆的手放開，才會引發這場誤會，蔣勤勤委屈落淚說：「你覺得我是在鏡頭前跟你演戲」，陳建斌則緊張解釋：「我沒有啊，我沒有啊」。

陳建斌與蔣勤勤到一旁把話講開，夫妻鬧彆扭實況全曝光。（圖／取材自妻子的浪漫旅行微博）

陳建斌與蔣勤勤鬧彆扭實況全曝光，陳建斌不停說「什麼事」、「我不知道」、「我沒有」，不過他仍有耐心哄老婆的模樣，也引發網討論「太真實了」、「像極了男女朋友吵架」，而截至發稿前，微博還以「陳建斌蔣勤勤吵架又好笑又好氣」，登上熱搜榜第二名，可見話題超夯。

(中時新聞網)