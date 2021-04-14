70歲李姓老翁過去因工作關係，每天至少抽1包菸，即便退休後也戒不掉菸癮，因排便不順及血便就醫檢查，卻發現是大腸癌第3期，所幸經腹腔鏡切腸手術，且術後搭配化療及標靶藥物治療，目前狀況穩定、恢復良好，李翁也決心戒菸，重拾健康人生。

李姓老翁近日發現原本每天固定排便的習慣，變成3到5天都沒有排便，或是排便時有血便的情況，到醫院接受大腸鏡檢查後，竟發現大腸有腫瘤，切片報告顯示為大腸癌第3期。

大千綜合醫院肝膽腸胃科主任洪吉來表示，大腸癌發生的原因為家族史、第2型糖尿病、腸道病史、年齡、不良的生活型態等。

李姓老翁排便習慣改變，檢查後竟發現是大腸癌第3期（紅圈處）。（大千醫院提供）

洪吉來指出，不良的生活型態包含常吃燒烤紅肉及加工肉製品、體重過重、缺乏運動、喝酒及抽菸。許多民眾認為抽菸只會增加肺癌的罹患率，但根據調查發現，抽菸也會增加2至3倍罹患大腸癌的風險，且若罹患大腸癌，經手術治療後仍未戒菸，將會提高死亡率或復發率。

洪吉來表示，現行大腸癌的治療方式以手術切除為主，一般較小的惡性瘜肉或腫瘤可採用內視鏡切除術治療。若腫瘤過大則需要施以結腸切除術，並依病情需要搭配化學治療、放射線治療或標靶藥物治療。

大千綜合醫院提醒，無論是治療中或治療結束後，務必要維持良好的生活習慣，才能降低大腸癌造成的威脅。

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(中時 )