54歲「整形皇后」顧婕曾風光嫁給身價10億的內衣大王，卻在3年後黯然簽字離婚，近日她在節目重提婚變，痛訴婆家把自己當台勞，連丈夫都在婚後變得愛計較。

顧婕最近在節目《單身行不行》表示，婚前老公是個很大方的人，每次跟她一起南下探望媽媽，都會給予2萬塊紅包，某年母親節還送金手鍊當禮物，求婚時更是大手筆獻上5克拉鑽戒，讓顧婕認定對方是個能託付終身的男人；想不到婚後居然變得愛計較，她開了高過基本時薪30元的職缺，聘請傭人到家裡照顧公公，遭到丈夫責怪給太多，忍不住抱怨：「就是這種20、30塊他都要計較！」婚後給的生活費也低於交往時；除此之外，夫妻倆互相懷疑彼此有外遇，只要一言不合，丈夫就會不接電話搞冷戰，信任度不足加上溝通不良，導致婚後一年感情就生變。

顧婕與婆家也處得不來，婚後她與丈夫、公公同住，由於跟公公的政治理念不合，互相看不順眼，加上公公罹患失智症，曾揚言要拿刀砍她，或是跟其他家屬抱怨「這個媳婦很不好」等，導致大姑越來越討厭自己，久了她也懶得溝通。由於顧婕不想要下廚，便聘請幫傭到家裡煮飯給公公吃，結果被大姑狠嗆：「你請了外勞，我們娶你來幹嘛？」讓顧婕感到氣憤難平，「我嫁給她弟弟，我不是要來當台勞的啊！她講話非常地傷人。」現場來賓也一致認同過於狠毒。

種種壓力下，顧婕對這段婚姻感到非常失望，也很後悔走入家庭，「因為我覺得如果不結婚，他搞不好還是對我一樣的好！」

四年豪門婚姻破局 顧婕公開婚變真相

(中時新聞網)