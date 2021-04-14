據實價揭露最新資料顯示，中山區的新生北路二段137巷內，有兩筆交易登記為公寓，成交總價皆為2850萬元，建坪每坪成交價格達120.6萬元，成為區域內少見的百萬級公寓，不過實際上現況應為兩層樓平房，備註則註明交易為特殊交易情況、條件，具備重建或重劃、都更等效益，若換算土地單價則每坪約為190萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，危老政策給予的高額容積獎勵，加上不限制基地開發規模，的確讓一些老宅找到重建生機，相對高額的容積獎勵也會反映在地價上，讓老宅的土地價格增值，也看到近期有些老宅實價揭露，備註有具備開發重建、都更或危老的效益，億元透天與百萬公寓或平房交易在北市實價揭露越來越常見到。

此次揭露的中山區公寓，兩戶分別為一樓與騎樓，二樓與騎樓，產品類型則登記為公寓，兩者成交總價皆為2850萬元，若換算土地則每坪約為190萬元，現況則為一排平房產品，因為巷內的一樓店面並無特別好的店效，整合起來相對機會高一些，推估整合者應該會整合巷口三樓建物與該排二層樓平房後，申請為老改建機會高。

危老案在台北市如火如荼的推動，信義全球資產統計，北市累計至今年2月已經有448件通過審查，光是2020年就有296案通過，堪稱危老政策的爆發年，尤其中山區去年就有42件危老案通過審查，累計到2月中山區與大安區並列北市危老王，兩者皆有61案通過審查。

(時報資訊)