美國國稅局局長雷堤格（Charles Rettig）周二表示，美國政府每年將損失約1兆美元的未繳納稅款，因此需要更多且持續性的國稅局預算以追緝逃漏稅行為。此外，他建議制定法案，要求在報稅時納入比特幣等加密貨幣交易。

雷堤格向參議院財政委員會表示，「稅收缺口」（tax gap）—依法應繳納稅額與稅收額之間的差距，與上次官方估計的2011年至2013年年平均為4,410億美元相比已大幅增加。他並表示，從那時候起出現的新財富來源都在逃避稅負，如加密貨幣交易等，再加上持續增加的境外所得與濫用的營業收入，以年度計，實際的稅收缺口可能接近、甚至超過1兆美元。

為了獲取更多未呈報的所得，雷堤格向參議員提議制定法案，要求在報稅時納入比特幣等加密貨幣的交易，類似於「1099」報稅表格呈報證券交易的方式。呈報這些交易，將有助於國稅局對加密貨幣投資的資本利得課稅。目前加密貨幣市值已經達到約2兆美元。

雷堤格並表示，國稅局已經被日益複雜的避稅機制所「壓倒」，而多年來的預算刪減使該機關的稅負執法人員較十年前大減約1.7萬人，因此他向國會呼籲提供國稅局「持續、及時、充足和多年的資金」以執行稅負任務。

(時報資訊)