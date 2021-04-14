近日因「桌球界愛侶」福原愛與江宏傑傳婚變，再度引發外界關注異國婚姻是否真的很難維持？而去年七夕拋出離婚震撼彈的瑞典籍男星馬丁，近日上節目吐露與台籍前妻「安東媽」Shanon分開的原因，強調雖不是夫妻但仍是家人，但許多網友聽完理由，認為他跟福原愛情況類似，認為正式離婚前就交新歡，把不負責任合理化真的不應該。

《2分之一強》固定班底馬丁，去年宣布跟台籍妻子離婚，最近他上《單身行不行》節目，聊自己為愛走天涯還成了台灣女婿的故事，表示當年剛來台灣，就認識了前妻Shanon，覺得兩人一拍即合，很快就成為戀人關係，而交往期間，很常被問到有沒有想給Shanon一個「保證」，他後來認知在亞洲，「結婚就是一種保障、一種責任」，因此他決定Shanon結為夫妻。

瑞典籍男星馬丁去年宣布跟台灣妻Shanon離婚。(翻攝自Martin Ferm - 方馬丁臉書)

而當時馬丁決定結婚，認為這個抉擇是給Shanon一種愛、一個安全感，婚後他們有了自己的孩子，沒想到考驗這時候才出現，夫妻倆開始感覺到文化差異越來越大，大到對孩子的教育，小到生活習慣，都需要辛苦的磨合。

馬丁表示，就算是結了婚有另一半，但畢竟自己是隻身來台，因為兩人文化背景終究是不同，無論再努力都覺得有些空虛，「我想要有跟我同一個背景的朋友，那你要去哪裡找會有？」，最後因兩人想要的生活方式不同，因此各自發展興趣，朋友圈也離遠了，因此和平離婚，但馬丁強調彼此還是家人，「我們永遠是小孩的父母」。

至於雙方的感情狀況，馬丁似乎是在正式離婚前，就已經結交新歡，Shanon事後表示因為已經確定會離婚，所以對這個狀況就沒有那麼在意，但也坦言得知婚變初始覺得世界毀滅而哭了3天，但對這段婚姻沒有後悔，讓眾多網友、粉絲感到心疼，不禁聯想到福原愛在傳婚變但沒離婚的情況下，在日本被拍到跟高帥男單獨約會一事，比較後認為跟馬丁的狀況沒兩樣，覺得雖然異國婚姻或許真的需要付出更多心力經營，雖最終分手但至少盡力，但「外遇完全無法構成理由」、「不要把不負責任合理化啊」，甚至有人覺得馬丁未正式離婚就擁新歡，形象崩壞，不適合再上節目。

(中時新聞網)