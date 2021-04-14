夏日即將來臨，水域活動常是人們夏季消暑的熱門首選。駐守在竹圍漁港海巡署二三大隊竹圍安檢所，14日至桃園市政府消防局竹圍消防分隊學習「緊急救護操作訓練」，由救護教官陳裕瓏教導，海巡署官兵弟兄在漁港遇到民眾發生意外時該如何急救處置 。

課程內容包含，生命徵象評估、急救包紮、長背板搬運方式，並示範正確的心肺復甦術技巧。藉由此次急救教學，讓參予課程的官兵弟兄了解正確救護知識，及心肺復甦術胸部按壓的技巧，以假人教具「安妮」操作練習CPR全部流程，最後並驗收學習的成果。

竹圍分隊分隊長陳敏男表示，藉由此次的救護教學提升我們海巡弟兄的救護能力，在救護人員抵達之前能夠把握黃金急救時間，並配合目前政府廣為設置的AED使用，就有機會提昇到院前緊急救護的病患存活率，減少生命消逝的遺憾。

第三大隊大隊長殷明坤表示，竹圍漁港意外頻傳 海巡弟兄至竹圍消防分隊學習急救處置技術

夏日即將來臨，水域活動常是人們夏季消暑的熱門首選。駐守在竹圍漁港海巡署二三大隊竹圍安檢所，14日至桃園市政府消防局竹圍消防分隊學習「緊急救護操作訓練」，由救護教官陳裕瓏教導，海巡署官兵弟兄在漁港遇到民眾發生意外時該如何急救處置 。

課程內容包含，生命徵象評估、急救包紮、長背板搬運方式，並示範正確的心肺復甦術技巧。藉由此次急救教學，讓參予課程的官兵弟兄了解正確救護知識，及心肺復甦術胸部按壓的技巧，以假人教具「安妮」操作練習CPR全部流程，最後並驗收學習的成果。

竹圍分隊分隊長陳敏男表示，藉由此次的救護教學提升我們海巡弟兄的救護能力，在救護人員抵達之前能夠把握黃金急救時間，並配合目前政府廣為設置的AED使用，就有機會提昇到院前緊急救護的病患存活率，減少生命消逝的遺憾。

第三大隊大隊長殷明坤表示，民眾若於漁港戲水，應注意安全請留意潮汐時間，避免造成後續可能發生溺水的危險；另民眾若於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打118及119服務專線，海巡署及消防局將立即派員馳赴救援，以保障民眾親海活動生命安全。

(中時 )