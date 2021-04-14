身長129公分、有「世界最大兔子」之稱的英國巨兔「大流士」（Darius）日前失蹤了，他的主人、前花花公子女郎愛德華茲（Annette Edwards）相當氣憤，一口咬定就是被偷了，懸賞2,000英鎊（約新台幣7.8萬元），要讓愛兔平安回家。

身長129公分的英國巨無霸兔子「大流士」（Darius）是世界最大兔子紀錄保持人。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《紐約時報》（New York Times）報導，前花花公子女郎愛德華茲12日在推特公布10歲巨無霸愛兔大流士被偷的消息，她說大流士是在後院被偷，小偷穿過柵欄，打開大流士的大型兔舍。大流士一共有2個小窩，兔舍外還有一幢避夏小屋，她會讓大流士輪流住，讓小偷猜不透。

Please Please I am so upset Can you bring my Darius back I am putting the reward up to £2,000 — Annette Edwards (@maycats56) April 13, 2021

不過顯然這招已經不管用，她猜測可能是養兔對手偷的，「附近有些人非常嫉妒。」

儘管已經報警，但至今仍找不到大流士的下落，愛德華茲氣炸了，懸賞金額從原本的1,000英鎊（約新台幣3.9萬元）提高到2,000英鎊，就盼愛兔平安歸來，因為大流士年紀已大，飲食需要特別控制。

世界最大兔子大流士。

大流士屬於「大陸巨兔」（Continental Giant Rabbit），2010年榮獲金氏世界紀錄世界最大兔子的美譽，身長幾乎和一名兒童的身高一般高。他身價不斐，愛德華茲為他投保了160萬美元，出門時還有保鑣跟隨。

不過大流士世界最大兔子的寶座可能很快不保，因為他的後代子孫體型也相當驚人，有些子孫身長也超過4英尺（約122公分）。

(中時新聞網)