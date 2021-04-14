就讀餐飲學校的張先生畢業後學以致用，已經在飯店、餐飲業服務時幾年，張先生指出，疫情前剛好從飯店業轉職到連鎖餐飲集團「樂天皇朝」服務，在疫情最艱困的一年多跟著團隊一同打拼，撐過餐飲業寒冬。

早在疫情之前，餐廳就有與外送平台合作，但常常店內就已經忙得不可開交，所以外送佔比很小，疫情肆虐後，顧客不敢上門，公司緊急改變經營策略，加強外送服務，慶幸因為走過營運最低潮期。

衷心感謝公司一直給予員工優質的福利，「我的職位是店副理，而薪資待遇較競業約高出2成，而副理在飯店業是責任制沒有加班費，不過在樂天皇朝我也能領加班費。」

張先生從事餐飲業以來，因為是從基層做起，所以對於「福利轉變」很有感。過往餐飲業月休6天，升遷制度也不完善，看不到未來導致很難留人，現在許多連鎖餐飲集團福利制度都很完善，讓他在徵人時相對容易許多。

也因為公司參與1111人力銀行舉辦的「幸福企業」票選，「我上線投票認可公司，意外抽中1萬元，非常幸運。」他也規劃要將這份好運分享給店裡的同仁。

(中時新聞網)