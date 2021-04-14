徐若瑄(Vivian)在新加坡過年後，日前回台拍新片《買一送一》（暫定）一個多月，14日出席代言活動，穿中空裝秀出健美的「川字」腹肌，展現健身運動成果，她表示是產後5年來首次再穿中空裝。她生完小孩後，有感肚子被撐大，開始持之以恆做運動，「一週跑步6天，3天做重量訓練」，加上168瘦身法對飲食忌口，盡量只攝取蛋白質和青菜，少碰澱粉和甜食，最近終於練出川字肌，「我最近應該不管出席什麼活動，都要穿中空裝！」記者會主持人黃子佼一聽笑說：「以後不能再叫要妳V姐了，要改叫要妳川姐！」

徐若瑄表示老公也愛健身，擁有健美6塊肌，「我老公還會特別掀起肚子，給我看他的腹肌刺激我」，被問有沒有秀出川字肌給老公看，她說：「有啊，給他看他驚訝說『真的有喔有喔！』」她透露過年不小心吃太多，花一個月時間瘦了6公斤，除了飲食控制，連喝酒也慎選，只挑熱量低的喝。她這趟回台沒有帶兒子隨行，母子分開一個多月，表示很想念兒子，每天都要視訊解相思之情，「兒子明年要升小學一年級，新加坡小一的中英文都很難，課業也變重，不想讓他缺課，所以沒辦法跟我飛來飛去」。

徐若瑄為代言產品拍廣告，化身搖滾歌手的廣告，她表示廣告拍得很開心，「尤其是搖滾題材，又做回歌手，我自薦歌詞自己來寫！」她表示寫歌詞是「free」，自己想寫沒有收酬勞，至於新片《買一送一》，她笑說：「我被下封口令，一切都要去問監製。」該片將於4月底殺青，她將回新加坡過母親節和兒子團聚。

(中時 )